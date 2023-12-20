宏達電攜手華納音樂 虛擬藝人「NANA」首次登陸元宇宙

宏達電（2498） HTC旗下元宇宙內容平台VIVERSE與華納音樂台灣跨界合作，華納音樂台灣旗下虛擬藝人及VTuber「NANA」首次登陸元宇宙，跳脫二次元框架，展現虛擬藝人全新面貌。VIVERSE並結合VIVE Mars虛擬製片系統提供的虛擬偶像解決方案，為《NANA JUMP華語音樂翻唱宇宙》IP計畫量身打造3D互動場景，讓民眾超越時空、不限裝置，穿梭未來音樂宇宙。

華納音樂於去年推出《NANA JUMP 華語音樂翻唱宇宙》IP 計畫，開創華語音樂先例，打造旗下首位虛擬藝人NANA；如今透過VIVERSE團隊的沉浸式3D互動空間技術，將MV中《NANA JUMP》獨特而迷人的世界落實成3D空間。這個虛擬世界是NANA的家，使她能夠以前所未有的方式與粉絲親密互動。

VIVERSE總經理林俊吳表示，VIVERSE自推出以來致力於為 Z 世代的內容創作者打造一個能充分展現自我的舞台。透過VIVERSE及VIVE Mars虛擬偶像解決方案，我們為 VTuber 等內容創作者提供了低進入門檻的經營及創作模式，使他們可充分發揮創意潛能。VIVERSE 讓虛擬藝人 NANA 在元宇宙展現全新面貌，同時，我們也將攜手華納音樂台灣持續探索新時代娛樂表現的無限可能。

《NANA JUMP》計畫也邀請樂壇新「聲」代歌手詮釋華語金曲，〈有一種悲傷〉、〈匆匆那年〉、〈魯冰花〉、〈心動〉、〈遇見〉、〈再會啦心愛的無緣的人〉等不同年代的電影主題曲將在 VIVERSE 平台化作風格各異的音樂宇宙，完美呈現《NANA JUMP》的未來世界美學。

華納音樂台灣董事總經理楊國修表示，本著對音樂的熱情，華納音樂台灣致力於創造反映在地文化的前瞻性音樂作品和體驗。我們很開心《NANA JUMP》專案不但獲得文策院的支持，也和 HTC VIVERSE 共同建立了全新的音樂互動空間，它超越實體音樂會和二次元影像的限制，並支持有才華的藝術家的創作。這只是個起點，未來我們會持續透過各種創意和合作，拓展音樂的影響力，持續提升優秀音樂家的水平，也和各界夥伴打造雙贏的全新娛樂模式。

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