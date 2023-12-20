華邦電攜手力成 合作開發2.5D及3D先進封裝業務
華邦電（2344）今（20）日發布新聞稿宣布，與力成科技股份有限公司（6239）簽訂合作意向書，共同開發2.5D及3D先進封裝業務。
華邦電提到，隨著AI技術快速演變，市場對高頻寬及高速運算的需求激增，進而帶動先進封裝及異質整合技術的需求。華邦作為記憶體業界領先者，攜手業界封測領導廠商共同引領此技術浪潮，以提供異質整合封裝技術。
依據說明，此次合作業務開發專案之合作方式將由華邦提供CUBE(客製化超高頻寬元件) DRAM以及客製化矽中介層(Silicon-Interposer)、同時整合去耦電容 (Decoupling Capacitor)等先進技術，搭配力成科技所提供之2.5D及3D封裝服務，這項戰略合作旨在助力市場對先進封裝的強烈需求以符合客戶期望。
華邦電強調，創新之矽中介層技術與力成科技2.5D及3D異質整合封裝技術結合後，將完整實現高效能邊緣AI運算；搭配華邦最新發表的CUBE，若選擇利用 3D 堆疊技術並結合異質鍵合技術(Hybrid Bond)，可滿足邊緣AI運算裝置不斷增長的記憶體需求，是華邦實現跨平臺與介面部署的重要一步。
💡 追新聞》》在 Google News 按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE限免貼圖12款來了！毛孩動圖超Q 聖誕節、2024新年跨年祝賀必用
📢 買二手蘋果iPhone要注意什麼？達人曝12點「必檢查項目」避免被誆
📢 【奇妙】Windows「發光四格窗戶」桌布不是特效？拍攝方法曝光 竟是實景！
📢 手機充飽電不到2小時電量直墜34%快壞了？內行人曝全因它：還有這APP別用了
📢 【周報】取消Apple Music仍多收9個月費用！4招揪蝦皮假台灣賣家
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言