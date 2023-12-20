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滙豐2024年第1季 押寶這四大國家、同步看好台科技股

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
滙豐對印度、印尼和南韓股市持溫和偏高比重配置，建議擴大美股投資，此外持續看好亞洲和台灣的科技股。示意圖／ingimage
滙豐對印度、印尼和南韓股市持溫和偏高比重配置，建議擴大美股投資，此外持續看好亞洲和台灣的科技股。示意圖／ingimage

滙豐銀（5872）今（20）日舉行2024年第1季投資展望，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，滙豐對印度、印尼和南韓股市持溫和偏高比重配置，建議擴大美股投資，此外持續看好亞洲和台灣的科技股。

為何沒有特別配置台灣股市？何偉華解釋，台灣和南韓的確是亞洲科技股比較集中的兩個市場，但是專注的部分不太一樣，2024年盈餘成長也有不小的分別。

預期2024年，南韓企業每股盈餘成長在60%左右，遠高於台灣。何偉華解指出，今年台灣股市在亞洲地區表現最好，優於排名第三的南韓，因集中在半導體，但在人工智慧板塊並不多。

而南韓今年的盈餘比較差，因其專注的板塊在記憶體和智慧手機，這兩個領域今年的表現比較差，但滙豐銀看好韓國股市今年可望受益人工智慧主題帶動的需求復甦，以及價格反彈，因此看好南韓股市，而對台灣持中性配置，另外中性配置大陸與香港。

另外，滙豐今年看好科技股、非必須消費品、工業股、金融股，將可望受惠美國經濟軟著陸，其中建議投資人擴大美股投資，相信美股聲勢將從科技板塊擴大到的工業股、醫療保健、非必須消費品三大板塊。

風險上，滙豐銀提醒，注意2024年亞洲重要選舉，以及美國總統大選，透過多元資產策略，分散地緣政治不明朗風險。同時，建議投資人要增加債券配置存續期，建議配置發達市場國債七到十年債、五到七年的投資級別企業債。

2024 南韓

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