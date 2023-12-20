快訊

百萬卡友注意！好市多「1福利」驚喜開跑 會員讚：過年加菜金來了

用停戰換航道？紅海航運危機 台灣三大海運改道好望角

行人地獄再現！貨車轉彎疑A柱擋視線 新北永和婦斑馬線上被撞飛命危

集邦：全球前十大 IC 設計廠第3季營收創新高 第4季有望再攀升

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
輝達在AI熱潮下，營收及市占率表現均居冠。路透社
輝達在AI熱潮下，營收及市占率表現均居冠。路透社

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，受惠於智慧型手機、筆記型電腦供應鏈庫存落底並且進入季節性備貨旺季，加上生成式AI相關主晶片與零組件出貨加速，第3季全球前十大IC設計公司營收季增17.8％，以447.4億美元創下歷史新高。

其中，輝達（NVIDIA）在AI熱潮下，營收及市占率表現均居冠；第十名則因智慧型手機備貨推動，由類比IC供應商Cirrus Logic取代美系電源管理IC廠MPS。

從各家營收表現來看，受惠生成式AI、LLM（大型語言模型）熱潮持續，帶動輝達第3季營收成長至165.1億美元、季增45.7％。其中，資料中心業務已占近八成營收，是輝達業務成長的關鍵動能。

高通（Qualcomm）受惠於新款旗艦級手機晶片Snapdragon 8 Gen 3、及下半年Android陣營智慧型手機新機推出等備貨拉動，第3季營收季增2.8％至73.7億美元，市占率因輝達高速成長侵蝕，下滑至16.5％。

博通（Broadcom）布局AI伺服器相關產品開始發酵，如AI特殊應用晶片（ASIC）、高階Switch、Network interface cards等，及無線產品業務進入季節性備貨，抵銷來自伺服器存儲（Server Storage Connectivity）、寬頻業務（Broadband）等需求仍清淡的衝擊，帶動第3季營收季增4.4％至約72億美元。

因應終端品牌客戶庫存進入健康水位，聯發科（2454）接獲智慧型手機AP、WiFi6、手機／筆電電源管理IC等零組件庫存回補需求，第3季營收季增8.7％至34.7億美元。

整體而言，隨著各終端庫存水位逐步改善，下半年智慧型手機、筆記型電腦季節性備貨溫和復甦，同時，全球建置LLM風潮自CSP、網際網路公司及私人企業，範圍擴展至各區域國家、中小型企業亦投入生成式AI部署與發展，故集邦科技預期，第4季全球前十大IC設計業者營收仍會持續向上。

智慧型手機 營收

延伸閱讀

消費旺季與 AI 熱潮 推升全球前十大 IC 設計業本季營收持續向上

集邦最新報告顯示 記憶體短線價格續揚

應對美出口限制新規 輝達特供版顯卡28日亮相

旺矽探針卡接單暢旺

相關新聞

集邦：全球前十大 IC 設計廠第3季營收創新高 第4季有望再攀升

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，受惠於智慧型手機、筆記型電腦供應鏈庫存落底並且進入季節性備貨旺季，加上生成...

消費旺季與 AI 熱潮 推升全球前十大 IC 設計業本季營收持續向上

TrendForce表示，受惠於智慧型手機、筆記型電腦供應鏈庫存落底並且進入季節性備貨旺季，加上生成式AI相關主晶片與零...

外媒指台積董座交棒魏哲家最大贏家？知名分析師這樣看

台積電19日透過重大訊息與新聞稿公告，現任董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休。台積電「提名及公司...

IDC：台灣軟體市場規模年增7% 明年達31.8億美元

研調機構 IDC（國際數據資訊）最新的全球軟體市場報告預估，台灣軟體市場規模將從2023年的29.7億美元成長到2024...

力智搶攻 AI PC、GPU商機 新品獲大廠認證通過

英特爾（Intel）力推人工智慧（AI）PC平台，將有望掀起新一波換機潮，電源管理IC廠力智（6719）將可望藉此搶下大...

分析師：若台積啟動下一步接班 將從3背景中找人選

台積電董事長劉德音規劃明年退休，將由副董事長魏哲家接任。前外資分析師、騰旭投資長程正樺認為這項人事安排，對台積立即影響小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。