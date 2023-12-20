消費旺季與 AI 熱潮 推升全球前十大 IC 設計業本季營收持續向上

TrendForce表示，受惠於智慧型手機、筆記型電腦供應鏈庫存落底並且進入季節性備貨旺季，加上生成式AI相關主晶片與零組件出貨加速，第3季全球前十大IC設計公司營收季增17.8%，以447.4億美元創下歷史新高。其中，NVIDIA（輝達）在AI熱潮下，營收及市占率表現均居冠；第十名則因智慧型手機備貨推動，由類比IC供應商Cirrus Logic取代美系PMIC廠MPS。

整體而言，隨著各終端庫存水位逐步改善，下半年智慧型手機、筆記型電腦季節性備貨溫和復甦，同時，全球建置LLM風潮自CSP、網際網路公司及私人企業，範圍擴展至各區域國家、中小型企業亦投入生成式AI部署與發展，TrendForce預期，本季全球前十大IC設計業者營收仍會持續向上。

從各家營收表現來看，受惠生成式AI、LLM（大型語言模型）熱潮持續，帶動NVIDIA第3季營收成長至165.1億美元，季增45.7%。其中，資料中心業務已占近八成營收，是NVIDIA業務成長的關鍵動能。

Qualcomm（高通）受惠新款旗艦級AP Snapdragon 8 Gen 3、及下半年Android陣營智慧型手機新機推出等備貨拉動，第3季營收季增2.8%，約73.7億美元，市占率因NVIDIA高速成長侵蝕，下滑至16.5%。

Broadcom（博通）布局AI伺服器相關產品開始發酵，如AI ASIC晶片、高階Switch、Network interface cards等，及無線產品業務進入季節性備貨，抵銷來自伺服器存儲（Server Storage Connectivity）、寬頻業務（Broadband）等需求仍清淡的衝擊，帶動第3季營收季增4.4%，約72億美元。

AMD（超微）在雲端與企業客戶搭載4th Gen EPYC server CPU，及筆電季節性備貨等有利因素下，資料中心與客戶端部門營收均有成長，不僅抵銷遊戲與嵌入式業務修正期間下滑損失，亦帶動第3季營收季增8.2%，達58億美元。因應終端品牌客戶庫存進入健康水位，MediaTek（聯發科（2454））接獲智慧型手機AP、WiFi6、手機／筆電PMIC等零組件庫存回補需求，第3季營收季增8.7%，達34.7億美元。

雖然AI相關訂單急劇湧現，仍有部分終端消費復甦仍前景未明，如TV、網通等，客戶多以短、急單方式備貨，使得部分IC設計公司下半年營運承壓，如Novatek（聯詠）與Realtek（瑞昱）均受客戶提前拉貨庫存回補影響，且對往後市況展望保守，第3季營收分別季減7.5%及1.7%。

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