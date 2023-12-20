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新加坡廠收攤回台？友達證實：月底中止主要生產線員工僱用契約

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
友達光電。記者李珣瑛/攝影
友達光電。記者李珣瑛/攝影

日經新聞報導，友達光電（2409）將在本月底之前關閉在新加坡的面板產線，生產設備轉移到台灣，影響多達500名員工。對此，友達今（20）日證實，將於月底停止新加坡廠L4B產線生產規畫。

友達表示，基於企業長期競爭力與全球資源布局，友達光電審慎評估各廠區整體產能與運作效益，友達將於2023年12月底基於企業長期競爭力與全球資源布局，友達光電審慎評估各廠區整體產能與運作效益，公司將於2023年12月底停止新加坡廠L4B產線生產規畫。該廠以生產筆電、手機、車用等面板產品為主，其產能規劃將調度安排至其他產線生產，以提升生產製造最適效能與配置。

友達指出，新加坡為多元族群融合之社會，當地員工由多元國籍族群構成。因此，在新加坡廠人員調整部分，公司遵循當地政府法規規範，落實勞資溝通協調，並感謝同仁長期以來的貢獻，為新加坡廠近500名員工提供符合法規之方案，以確保員工權益為首要考量。因應新加坡廠L4B關閉及停止生產規劃，主要生產線員工的僱用契約亦中止，尚有部份員工將留守協助關廠後續處理至2024年第一季。

友達在新加坡深耕多年，具備豐富的跨國營運經驗，有多元的客戶服務網絡。未來，新加坡據點將成為友達提供智慧服務解決方案之基地，滿足企業升級智能工廠的服務需求，迎接全球淨零減碳趨勢下的綠色永續商機，亦將延伸成為集團事業的東南亞核心要塞，持續發揮集團資源綜效與雙軸轉型競爭力，全面拓展亞洲服務觸角。停止新加坡廠L4B產線生產規畫。該廠以生產筆電、手機、車用等面板產品為主，其產能規劃將調度安排至其他產線生產，以提升生產製造最適效能與配置。

新加坡為多元族群融合之社會，當地員工由多元國籍族群構成。因此，在新加坡廠人員調整部分，公司遵循當地政府法規規範，落實勞資溝通協調，並感謝同仁長期以來的貢獻，為新加坡廠近500名員工提供符合法規之方案，以確保員工權益為首要考量。因應新加坡廠L4B關閉及停止生產規劃，主要生產線員工之僱用契約亦中止，尚有部份員工將留守協助關廠後續處理至2024年第一季。

友達強調，友達在新加坡深耕多年，具備豐富的跨國營運經驗，有多元的客戶服務網絡。未來，新加坡據點將成為友達提供智慧服務解決方案的基地，滿足企業升級智能工廠的服務需求，迎接全球淨零減碳趨勢下的綠色永續商機，亦將延伸成為集團事業的東南亞核心要塞，持續發揮集團資源綜效與雙軸轉型競爭力，全面拓展亞洲服務觸角。

新加坡 友達

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