台積電董座劉德音明年退休 法人看好明年股價有望創高

台積電（2330）宣布，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並在明年股東會後退休，消息震撼各界；不過，台積電ADR周二上漲0.9%收盤，台積電股價今（20）日也持穩，但有法人看好台積電股價明年有機會再創高。

劉德音在台積電創辦人張忠謀2018年6月退休後接任董事長，台積電昨日宣布，劉德音將在明年6月股東會後退休，台積電「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。

劉德音明年將退休的消息震撼各界，不過，台積電ADR周二上漲0.9%，收在103.87美元，台積電今日以587元開出，上漲2元，盤中則一度下滑至平盤585元，股價持穩。

證券分析師張陳浩表示，美國聯準會（Fed）停止升息，明年有望開始降息，資金回流台股之下，長期來看，對台積電來說是正面的助益，另外，以目前AI的趨勢來看，台積電將是最大贏家，明年的業績可期，再加上台積電在先進技術上的領先，都將有助台積電的股價表現；張陳浩說，現在是台積電存股的買點，在操作上可以「見黑就買」往下存股，台積電明年可望再創下新高價。

商品推薦