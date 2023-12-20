快訊

世界棒球12強賽參賽國定案！預賽6取2 台北主辦B組賽事

叛亂分子不能任公職！科州開第一槍 禁川普參加2024美國總統初選

基層瀰漫「受夠民進黨」氛圍 藍白乘風拚國會變天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華興電子11月接單 已創三年新高記錄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華興董事長劉守雄。記者李泠秭攝影／報系資料照
華興董事長劉守雄。記者李泠秭攝影／報系資料照

華興電子（6164）董事長劉守雄在12月19日法說會表示，經過兩年多來的沈潛及戮力變革，引進了顧問及教練團隊，加上總教練何總經理年初的正式到職，公司在各層面都有全方位的檢討及改變，組織的精簡、人才之到位、制度的建立、管理的落實，從研發、業務的帶領加強推動，至今總算布局完成，華興將以嶄新的陣容，朝向新的方向、有挑戰性的目標邁進。

由於疫情緩和開放後展開與優良客戶之互動與服務，重要客戶回歸，兩、三年來在北美、南美、中國大陸的低溫照明，陸續推出新進產品，重新取得訂單的挹注。11月接單已創造三年來的新高記錄，華興電子今年在管理、財會單位的努力之下，資產之活化、資金之規劃，諸如閒置資產處理、立得公司的減資及另一公司的清算、老廠的租賃，都已經順利的完成，目前的華興集團已是非常健康，也是資金充裕的時刻。

華興電子總經理何曜宏在法說會上表示，今年初開始招募有志一同的創業夥伴，重建經營團隊，推動跨部門合作，未來的經營重點包括元件與模組的 Design-in 開發能力，提供國內外客戶完整解決方案，歐洲有很多的商機待業務去積極開拓。

另外，照明產品已開發台灣自製的控制系統，除了節能外也能讓企業照顧員工健康；另一個為千瓦級照明，目前已應用在遠洋漁業，將拓展高瓦數 LED 照明應用，這些新產品將為營運面增添動能，加上新設立的I & I中心（Imagination and Innovation），會挖掘更多產業內和跨產業的技術與商機。

法說會後展示新開發產品，包括零碳 ESG 紙展櫃燈、符合人因照明的低眩光智能控制平板燈、利基市場千瓦級照明、透明顯示屏、新一代高效率天井燈、方形顯示屏、磁吸軌道燈，眾多新產品有賴於過往累積的堅實基礎。

法說會

延伸閱讀

Uber Eats推綠色永續外送

華興低溫照明 賣向歐美

新店寶高產專區二期5.25公頃 今過新北都委會審議

獨／碳交所將開放碳權交易 10大金控入列先行者「每家500公噸起跳」

相關新聞

台積電董座劉德音明年退休 法人看好明年股價有望創高

台積電（2330）宣布，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並在明年股東會後退休，消息震撼各界；不過，台積電 ADR 周二...

台積電董事長劉德音將退休 楊應超：樂觀看待魏哲家接棒

台積電（2330）昨（19）日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，且將在明年6月股東會後退休，現任副董事長魏哲家有望接...

比預期早！NVIDIA 28日發表中國特規版顯示卡 法人：台積電受惠

輝達（NVIDIA）將在28日發表搭載 AD102-250 的中國特規版顯示卡，名為 GeForce RTX 4090D...

華興電子11月接單 已創三年新高記錄

華興電子（6164）董事長劉守雄在12月19日法說會表示，經過兩年多來的沈潛及戮力變革，引進了顧問及教練團隊，加上總教練...

仁寶旺年會1/17打頭陣！席開800桌、最大獎20萬 伍佰開唱

代工大廠旺年會接力登場，其中，將由金仁寶集團打頭陣，旗下仁寶旺年會預定明年1月17日在南港世貿展覽館舉行，由集團董事長許...

台積共治時代將畫句點…董座劉德音明年退休 總裁魏哲家掌舵

台積電昨（19）日宣布，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並在明年股東會後退休，公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。