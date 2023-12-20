華興電子11月接單 已創三年新高記錄

華興電子（6164）董事長劉守雄在12月19日法說會表示，經過兩年多來的沈潛及戮力變革，引進了顧問及教練團隊，加上總教練何總經理年初的正式到職，公司在各層面都有全方位的檢討及改變，組織的精簡、人才之到位、制度的建立、管理的落實，從研發、業務的帶領加強推動，至今總算布局完成，華興將以嶄新的陣容，朝向新的方向、有挑戰性的目標邁進。

由於疫情緩和開放後展開與優良客戶之互動與服務，重要客戶回歸，兩、三年來在北美、南美、中國大陸的低溫照明，陸續推出新進產品，重新取得訂單的挹注。11月接單已創造三年來的新高記錄，華興電子今年在管理、財會單位的努力之下，資產之活化、資金之規劃，諸如閒置資產處理、立得公司的減資及另一公司的清算、老廠的租賃，都已經順利的完成，目前的華興集團已是非常健康，也是資金充裕的時刻。

華興電子總經理何曜宏在法說會上表示，今年初開始招募有志一同的創業夥伴，重建經營團隊，推動跨部門合作，未來的經營重點包括元件與模組的 Design-in 開發能力，提供國內外客戶完整解決方案，歐洲有很多的商機待業務去積極開拓。

另外，照明產品已開發台灣自製的控制系統，除了節能外也能讓企業照顧員工健康；另一個為千瓦級照明，目前已應用在遠洋漁業，將拓展高瓦數 LED 照明應用，這些新產品將為營運面增添動能，加上新設立的I & I中心（Imagination and Innovation），會挖掘更多產業內和跨產業的技術與商機。

法說會後展示新開發產品，包括零碳 ESG 紙展櫃燈、符合人因照明的低眩光智能控制平板燈、利基市場千瓦級照明、透明顯示屏、新一代高效率天井燈、方形顯示屏、磁吸軌道燈，眾多新產品有賴於過往累積的堅實基礎。

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