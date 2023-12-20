循張忠謀模式退休…劉德音：願回饋半導體經驗

據親近劉德音人士透露，劉德音在台積電任職已滿三十年，趁這次全球布局順利上軌道、台積電日本熊本廠明年二月舉辦開幕典禮，美國廠也將接著二○二五年正式運轉、德國廠德國政府順利解決補貼預算，劉可說功成身退，因此決定交棒給魏哲家。

相較張忠謀二○一七年十月二日宣布於二○一八年股東會完成董監改選後正式退休，劉德音此次退休也是依循張忠謀模式，提前宣布退休，以利公司進行後續董事人選和接班規畫。

劉德音一九九三年加入台積電，二○一八年六月張忠謀裸退後，交棒給兩位培養的接班人，接班人之一的劉德音接任董事長，魏哲家則擔任總裁暨總經理。

劉德音在其董事長任內重申公司對其使命的承諾，並著重在強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。

劉德音昨天透過台積電發布聲明表示，「過去三十年在台積公司貢獻己力對我來說是一趟非凡的旅程，我要特別謝謝我們非常有才華的團隊並肩將公司打造成今日的業界指標企業，而我能在我們傳奇的創辦人退休後接下台積公司董事長一職，更是一項殊榮。我現在希望能退而不休，以不同的方式回饋我數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。我會持續與董事會一同致力於公司治理直到任期屆滿的最後一天，我有充分信心，台積公司在可見的未來將持續締造優異的表現」。

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