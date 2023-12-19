影／與全球接軌 台灣影視內容蓄勢待發

19日舉辦的亞洲新媒體高峰會，探討台灣影視媒體產業的脈動趨勢。新媒體暨影音協會理事長李芃君透過AI，用不同語言向台下問好，彷彿搖身一變變成與語言天才。面對台灣影產業的未來李芃君表示現在台灣急需要做的就是跨領域的整合，因此如何透過跨域的合作成為高峰會的主軸。

政府身為推動台灣影視產業的主力，也有不少官員來到高峰會一同參與討論。文化部部長史哲在峰會中表示希望台灣內容可以壯大，成為影響世界的潮流。

而在峰會裡，也有不少有關台灣內容願景與IP化的討論。緯來電視台董事長李鐘培期許台灣媒體能夠不僅僅是娛樂產業，而中保科技集團董事長林建涵更指出，現在台灣電影需要一起合力投資才能會有更多資源。國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼也提醒，影視業者要把握時機與目前台灣所有的優勢努力，把缺陷與不足補齊。

另外，跨域整合也是近年一大重點。台灣媒體如何利用數位影音平台，走進其他國家的市場裡，甚至踏入音樂產業。跟著科技與潮流製作內容，將會是新時代風口浪尖上台灣娛樂產業的大哉問。

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