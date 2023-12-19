台積電劉德音退休後將由魏哲家接任 陸行之給三個建議

台積電（2330）今（19）日宣布董事長劉德音董事長將不參與下屆董事提名，且將在明年股東會後退休；資深半導體產業評論家陸行之最新臉書發文表示，「以後不會再看到雙頭馬車了，CC大權在握，責任全擔」，陸行之同時提出在還沒確定美國補助之前，暫緩美廠投資、增加現金股利到合理水準、要求財務部控制持續增加整體負債比例等三個建議。

劉德音在台積電創辦人張忠謀2018年6月退休後接任董事長，台積電今日宣布，劉德音將在明年6月股東會後退休，台積電「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。

陸行之今日最新臉書發文提出三個建議，分別是，建議在還沒確定美國補助之前，暫緩美廠投資；建議如果明年資本支出增長趨緩，繼續增加現金股利到合理水準； 建議要求財務部控制持續增加整體負債比例，控制大幅投資美國投行公司債及美國工債投資賺利差的風險，保護投資人。

陸行之解釋，不要再說賣給別人的台積電公司債可以進行重新估價，這是買方可以重新估價，台積電無法重新估價自己賣出的公司債，除非全部從市場折價買回。

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