台積電劉德音退休？傳背後有3大原因
台積電人事大震動！台積電今（19）日宣布劉德音董事長將不參與下屆董事提名並將於明年股東大會後退休。台積電「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。
雖然台積電未透露劉德音此次卸任董事長的原因，但據了解，應不脫今年來美國設廠案遭遇紛紛擾擾，建廠進度延宕、人事調派流言四竄，傷害公司形象有關。
劉德音於民國82年加入台積公司，並在創辦人張忠謀博士於民國107年六月退休後接任董事長職位。在其董事長任內，劉德音博士重申公司對其使命的承諾，並著重在強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。
劉德音今日透過聲明表示：「過去30年在台積公司貢獻己力對我來說是一趟非凡的旅程，我要特別謝謝我們非常有才華的團隊並肩將公司打造成今日的業界指標企業，而我能在我們傳奇的創辦人退休後接下台積公司董事長一職，更是一項殊榮。我現在希望能退而不休，以不同的方式回饋我數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。我會持續與董事會一同致力於公司治理直到任期屆滿的最後一天，我有充分信心，台積公司在可見的未來將持續締造優異的表現。」
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