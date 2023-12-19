銳澤21日登錄興櫃 今年營運蹲、明年重回成長

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實業（7703）訂於12月21日以每股105元參考價登錄興櫃交易，由凱基證券主辦。銳澤受半導體產業逆風，半導體遞延資本支出，今年營運將呈現比去年下滑，但估仍將優於前年，公司預期2024年重回成長，邁向創高可期。

銳澤為聖暉集團子公司，今日興櫃前法說會集團董事長梁進利也特別到場致詞。法說會由總經理周谷樺、執行副總曾建程和財務趙宥琮共同主持。

周谷樺表示，銳澤長達15年承攬實績，已掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，並擁有高度客戶覆蓋率，遍布全台共9個據點能提供在地化即時服務，並導入數位化管理提高施工效率及員工培訓效率，且2021年加入聖暉集團增加資源整合效益等優勢，統整建構公司關鍵核心競爭力。

他進一步指出，未來公司邁入下一成長期，除規畫擴大氣體供應主系統與Turnkey統包接案，也積極拓展客戶產業多面向，現已切入面板、化工等領域，未來將擴大服務廣度，另規畫隨主要客戶同步發展海外市場，預計2024年成立海外事業部門，以日本、新加坡為首要目標，逐步拓展海外市場。隨著2024年國際半導體廠陸續啟動擴建計畫、以及設備資本支出成長，可望為未來營運挹注更為明顯的成長動能。

銳澤為名列台灣前三大半導體氣體二次配管工程之市場地位，公司成立於2007年係以氣體二次配管工程之業務起家，並於2014年起陸續取得包括華亞科（現為美光桃園廠）、台積電、華邦電、美光記憶體、南亞科、台勝科等高科技半導體產業客戶氣體二次配管工程、主系統及Turnkey統包案件承攬的資格，隨著台灣半導體產業發展至全球戰略核心地位，帶動知名半導體晶圓廠、記憶體廠等擴廠與增產之需求，以及整體製程朝向先進製程技術進程對於設備與服務高度嚴謹與要求大幅提升等趨勢明確下，同步助力銳澤累積深厚氣體配管工程實績，係銳澤長年保持與半導體、記憶體廠、系統商及氣體公司等國際知名大廠深厚業務合作基礎的關鍵。

銳澤2022年營收二次配工程占比近五成，公司近年積極拓展主系統及Turnkey統包業務並獲得成效，2023上半年度主系統及Turnkey營收占比逾四成，2022年營收為22.98億元，稅後純益3.73億元，每股稅前盈餘17.76元；2023年截至10月營收為14.88億元，稅後純益1.91億元，每股純益7.21元，2023年受終端市場需求趨緩影響半導體資本支出放緩，營收及獲利將會比2022年下滑，但營收和獲利都會優於2021年，主要看好明年資本支出及海外市場訂單回升，營運將重回成長軌跡。 銳澤今日舉行興櫃前法說會，由總經理周谷樺、執行副總曾建程和財務趙宥琮共同主持。記者簡永祥/攝影

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