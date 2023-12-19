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台積董事長劉德音將於明年退休 不再參與下屆董事選舉
台灣積體電路製造股份有限公司今（19）日宣布劉德音董事長將不參與下屆董事提名並將於明年股東大會後退休。台積公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家博士接任下屆董事長，並將以明年六月下屆董事會選舉結果為主。
劉德音博士於民國82年加入台積公司，並在創辦人張忠謀博士於民國107年六月退休後接任董事長職位。在其董事長任內，劉德音博士重申公司對其使命的承諾，並著重在強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。
台積公司董事長劉德音表示：「過去三十年在台積公司貢獻己力對我來說是一趟非凡的旅程，我要特別謝謝我們非常有才華的團隊並肩將公司打造成今日的業界指標企業，而我能在我們傳奇的創辦人退休後接下台積公司董事長一職，更是一項殊榮。我現在希望能退而不休，以不同的方式回饋我數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。我會持續與董事會一同致力於公司治理直到任期屆滿的最後一天，我有充分信心，台積公司在可見的未來將持續締造優異的表現。」
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