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搶攻教育市場 圓展推新一代實物攝影機搶市

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）宣布推出新一代USB實物（投）攝影機AVer U50+，成為圓展智慧未來教室的最新成員。憑藉著其輕量便攜的設計、隨時隨地皆可使用的便利性，且能輕鬆拍攝A3大小教材，U50+成為線上線下的混合式教學首選，提供老師更高效的教學體驗，讓學生沉浸於無所不在的學習中。

圓展在教育科技具領先地位，近年來更透過創新產品與服務，幫助教師開發多元教學模式，以滿足學生個別學習需求，並配合教室空間彈性運用與資訊科技融合，打造更優質的學習環境。

圓展表示，U50+搭載800萬畫素、16倍數位變焦鏡頭，呈現高達60fps的即時影像，讓在教室和遠端學習者都能看見清晰流暢的畫面；A3尺寸拍攝範圍、內建LED燈，加上鵝頸式手臂能夠滿足360度多角度拍攝，在任何環境中都能輕鬆捕捉老師人像或教材，協助老師完整展示教學內容。

圓展 鏡頭

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