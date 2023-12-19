台灣資訊服務市場成長趨緩 2023年規模達29.2億美元

根據IDC(國際數據資訊)最新全球服務市場(IDC Worldwide Semiannual Services Tracker)追蹤報告估計，2023年上半年台灣資訊服務市場年成長率達4.3%，其中，專案導向服務(Project-Oriented)與支援服務(Support Services)成長相對強勁，年成長率分別為5.0%與5.2%；以2023全年來看，受持續性通膨壓力以及總體經濟環境不確定性所影響，預期2023年全年成長率將下滑至3.8%，市場規模達29.2億美元。

2023上半年受惠於生成式AI議題發酵、資安與合規需求持續升溫、以及台灣企業投入更多資源在數據主權、數位韌性、供應鏈重塑等領域，資訊服務市場呈現健康且穩健的增長。在專案導向的資訊服務市場方面，又以數據相關的投資力道最強勁，因為，無論是生成式AI還是營運韌性，都需要持續優化的數據管理平台做底層，值得特別注意的是，強勁的專案需求將同步拉升支援服務市場，企業需要專業的合作夥伴協助建置、導入、維運以及提供相應的教育訓練課程。

IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀表示：「面對市場環境的不確定性，企業除會更審慎的評估資訊服務，也會從生態體系的角度評選適切的合作夥伴，確保每項投資都能帶來最大的價值與商業效益。」

伴隨著企業上雲需求持續，混合環境的管理已成為資訊服務市場的增長重點，綜觀台灣主要資訊服務業者，皆積極透過混合雲管理、產業雲、雲端安全等解決方案擴大其業務。IDC企業應用資深市場分析師林雅惠表示：「與公有雲業者的廣泛合作，提供多雲管理平台 、標準與流程已成為資訊服務業者擴大業務的重點；同時，伴隨著總體經濟的不確定性以及混合環境的複雜性，企業將更倚賴外部服務商來透過FinOps以及雲端、資安託管等服務實現成本優化以及確保IT環境的安全性。」

以2023全年來看，企業對於數位轉型投資雖未停歇，但在持續性的通膨壓力影響下，全年成長將呈現微幅下滑；放眼2024年，企業將持續對於中、長期服務合約的審慎評估，尤其對託管服務(Managed Service)的評估週期將變得更長，預期2024年台灣資訊服市場規模將達30.4億美元，年成長率達3.9%。

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