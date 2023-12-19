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凌陽創新在明年 AI PC 市場成為新商機 後市營運可期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計凌陽創新（5236）近期受惠PC客戶急單效應，推升今年11月營收1.69億元，月增13.78%、年增五成，站上近19個月以來高點。法人看好在明年人工智慧（AI）PC市場可望成為新商機，凌陽創新積極搶市，後市營運可期。

凌陽創新先前表示，在公司高階新品陸續推出，如添加 Edge AI 的功能等，整體平均銷售單價（ASP）將持續成長。

凌陽創新看好，Edge AI 可以將原本 Central AI 處理的大型服務，切割分散到更接近用戶終端裝置，可加快資料處理與速度，減少延遲，更適合處理即時性的數據分析與服務。

凌陽創新在基本面升溫下，帶動近期股價維持在高檔，不畏大盤盤中重挫百點，今日收在175.5元，上漲4.5元、漲幅2.63%。

凌陽 AI IC設計

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