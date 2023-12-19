凌陽創新在明年 AI PC 市場成為新商機 後市營運可期
IC設計廠凌陽創新（5236）近期受惠PC客戶急單效應，推升今年11月營收1.69億元，月增13.78%、年增五成，站上近19個月以來高點。法人看好在明年人工智慧（AI）PC市場可望成為新商機，凌陽創新積極搶市，後市營運可期。
凌陽創新先前表示，在公司高階新品陸續推出，如添加 Edge AI 的功能等，整體平均銷售單價（ASP）將持續成長。
凌陽創新看好，Edge AI 可以將原本 Central AI 處理的大型服務，切割分散到更接近用戶終端裝置，可加快資料處理與速度，減少延遲，更適合處理即時性的數據分析與服務。
凌陽創新在基本面升溫下，帶動近期股價維持在高檔，不畏大盤盤中重挫百點，今日收在175.5元，上漲4.5元、漲幅2.63%。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 12月15日「遠亞併」！用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言