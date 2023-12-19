Pure Storage 針對 AI 導入 釋出明年四大趨勢預測
儲存方案解決大廠 Pure Storage 以「改變的動力：面對AI導入的能源與資料挑戰（Drivers of Change: Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption）」為題釋出最新明年四大趨勢報告。
Pure Storage 2024年四大儲存趨勢預測：趨勢一為AI將徹底改變雲端運算，隨著專注於圖形處理器（Graphics Processing Unit，GPU）等AI特定服務的新一代專業雲端供應商出現，我們預測雲端運算領域將會有重大變革，雲端將顛覆現有的基礎架構即服務（Infrastructure as a service，IaaS）超大規模企業的現狀。
由於 GPU 晶片製造商將需求由廣泛的客戶群，擴展至雲端供應商，新型超大規模雲端服務供應商將會迎來快速成長。現有的 IaaS 超大規模雲端供應商正積極取得AI雲端能力，也將促使該領域出現併購活動。
趨勢二是2024年主權雲端（Sovereign Cloud）將會崛起，由於資料使用與資料位置的相關法規逐漸嚴格，企業對主權雲端的需求將日益增長，尤其是金融服務業。此外，像生成式AI（Generative AI，GenAI）這樣的AI系統，在訓練過程中也會引發主權問題。
2024年將會出現更多主權雲端，因為越來越多的企業為了符合政府的法規，要求企業內部在管轄範圍內儲存資料，以強化資料控制。澳洲、紐西蘭、日本及印尼等國家也正推動主權雲端的實現。
趨勢三是2024年IT部門將在企業環境永續發展目標中，扮演更重要的角色。環境永續發展的重要性持續上升，在實現企業永續的目標時，IT部門將會被要求擔當更重要的角色。以往企業僅要求IT人員提高機房的能源效率，但越來越多人認為IT人員能夠且必須，在提高整個公司的能源效率方面發揮作用。
最後是趨勢四，2024年將會出現另一波人才短缺，這次集中在AI領域。每當新科技出現時，對新科技領域人才及技術的需求將急遽增加，生成式AI也不例外。人才爭奪戰將會導致薪資上漲，但仍會有大量AI項目因人才短缺而停滯。
除了生成式AI以外，在雲端運算、Kubernetes、資料基礎架構和網路安全等熱門領域中，也將持續出現人才短缺。隨著建築業、林木業和漁農業等這些較少由科技主導的行業，逐漸轉向資料分析時，人才爭奪也會出現在這些行業中。物聯網、資料分析、AI和環境科技方面的專家，也將在這些行業中受到高度關注。
Pure Storage 東盟及大中華區副總裁 Chua Hock Leng 表示，儘管全球半導體市場面臨挑戰，但市場分析師仍預計2024年台灣 GDP 將在數位經濟和綠色經濟的推動下成長。因此，AI和永續將成為台灣科技應用的重要影響因素。然而，我們應該警惕如人才短缺等AI潛在的阻礙。更重要的是，若沒有合適的資料基礎架構，AI專案可能無法產生預期的結果，導致企業對AI的熱情逐漸減少。
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