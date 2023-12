Pure Storage 針對 AI 導入 釋出明年四大趨勢預測

儲存方案解決大廠 Pure Storage 以「改變的動力:面對AI導入的能源與資料挑戰(Drivers of Change: Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption)」為題釋出最新明年四大趨勢報告。

Pure Storage 2024年四大儲存趨勢預測:趨勢一為AI將徹底改變雲端運算,隨著專注於圖形處理器(Graphics Processing Unit,GPU)等AI特定服務的新一代專業雲端供應商出現,我們預測雲端運算領域將會有重大變革,雲端將顛覆現有的基礎架構即服務(Infrastructure as a service,IaaS)超大規模企業的現狀。

由於 GPU 晶片製造商將需求由廣泛的客戶群,擴展至雲端供應商,新型超大規模雲端服務供應商將會迎來快速成長。現有的 IaaS 超大規模雲端供應商正積極取得AI雲端能力,也將促使該領域出現併購活動。

趨勢二是2024年主權雲端(Sovereign Cloud)將會崛起,由於資料使用與資料位置的相關法規逐漸嚴格,企業對主權雲端的需求將日益增長,尤其是金融服務業。此外,像生成式AI(Generative AI,GenAI)這樣的AI系統,在訓練過程中也會引發主權問題。

2024年將會出現更多主權雲端,因為越來越多的企業為了符合政府的法規,要求企業內部在管轄範圍內儲存資料,以強化資料控制。澳洲、紐西蘭、日本及印尼等國家也正推動主權雲端的實現。

趨勢三是2024年IT部門將在企業環境永續發展目標中,扮演更重要的角色。環境永續發展的重要性持續上升,在實現企業永續的目標時,IT部門將會被要求擔當更重要的角色。以往企業僅要求IT人員提高機房的能源效率,但越來越多人認為IT人員能夠且必須,在提高整個公司的能源效率方面發揮作用。

最後是趨勢四,2024年將會出現另一波人才短缺,這次集中在AI領域。每當新科技出現時,對新科技領域人才及技術的需求將急遽增加,生成式AI也不例外。人才爭奪戰將會導致薪資上漲,但仍會有大量AI項目因人才短缺而停滯。

除了生成式AI以外,在雲端運算、Kubernetes、資料基礎架構和網路安全等熱門領域中,也將持續出現人才短缺。隨著建築業、林木業和漁農業等這些較少由科技主導的行業,逐漸轉向資料分析時,人才爭奪也會出現在這些行業中。物聯網、資料分析、AI和環境科技方面的專家,也將在這些行業中受到高度關注。

Pure Storage 東盟及大中華區副總裁 Chua Hock Leng 表示,儘管全球半導體市場面臨挑戰,但市場分析師仍預計2024年台灣 GDP 將在數位經濟和綠色經濟的推動下成長。因此,AI和永續將成為台灣科技應用的重要影響因素。然而,我們應該警惕如人才短缺等AI潛在的阻礙。更重要的是,若沒有合適的資料基礎架構,AI專案可能無法產生預期的結果,導致企業對AI的熱情逐漸減少。

