輝達 AI 加速器大單挹注 旺矽明年營運逐季衝鋒

測試介面廠旺矽（6223）持續布局人工智慧（AI）晶片市場，在明年輝達（NVIDIA）AI加速器晶片訂單將比今年大增情況下，旺矽探針卡訂單也將同步暢旺。法人預期，旺矽明年將受惠於輝達AI加速器晶片大單挹注，使營運逐季衝高，獲利有機會再拚新高。

AI近期已經成為市場發展的未來趨勢，由於AI可支援各式應用，目前雲端服務供應商正在全力搶食這塊商機，不過由於AI運算需要大量AI加速器支援，以達到低延遲服務，因此衍生出大量的AI加速器晶片商機。

當前全球AI加速器晶片龍頭輝達已經向台積電（2330）下訂大筆訂單，從晶圓製造到先進封裝皆有，其他周遭供應鏈也都同步受惠。其中，法人指出，旺矽探針卡已經搶下輝達明年大筆訂單，在輝達出貨暢旺的同時，旺矽也可將同步受惠。

據了解，旺矽在垂直式探針卡（VPC）已經布局多年，目標就是鎖定AI、基地台等相關高階應用，隨著AI市場興起，終於在今年開始迎來成果，預期未來隨著AI加速器晶片商機持續成長，旺矽 VPC 接單動能有望持續看增。

旺矽公告11月合併營收達6.82億元、月成長0.5％，相較去年同期成長13.5％。累計今年前十一月合併營收達73.12億元、年成長8.3％，改寫歷史同期新高。法人預期，旺矽明年營運將可望逐季成長，且下半年更有望挑戰單季新猷，全年獲利有機會再繳出歷史新高。

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