快訊

應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

全球工業需求回升 法人：有利銅價多方走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球對於同的需求用量有加速提升的現象，後續將有利銅價的多方走勢。（路透）
全球對於同的需求用量有加速提升的現象，後續將有利銅價的多方走勢。（路透）

根據中國官方媒體報導，12月11日、12日召開的年度中央經濟工作會議中，中國大陸最高領導人在會議上制定了2024年的經濟目標，並把明年的重點放在擴大有效需求以及刺激內需，同時穩定經濟成長、刺激就業。而大陸官方媒體也報導，大陸將加速建立房地產開發新模式，並擴大保障性住宅建設、統籌化解地方債務風險與穩定發展。此外，根據大陸央行上周公布最新數據顯示，11月大陸各銀行新增人民幣貸款達到1.09兆元，遠高於10月的7,384億元，顯示出大陸房地產投資與民眾消費信心正快速回升當中。

另外，根據路透社的報導，寶馬集團(BMWG.DE)表示，該公司已獲得上海高速道路上的3級自動駕駛測試許可證，距離允許無人駕駛汽車的應用跨近了一步。該公司在聲明中表示，在符合大陸法規的規範下，BMW將推出配備L3等級的自動駕駛汽車。而大陸汽車製造商吉利汽車旗下的高端電動汽車品牌也推出支援快速充電的磷酸鋰鐵電池。該電池技術可在15分鐘內充滿電，達到行駛里程。續航里程為500公里。市場預期自動駕駛以及磷酸鋰鐵電池的相關技術突破，將會加快電動車市場的成長與需求。

還有，根據顧問公司ICRA的報告顯示，2023財年印度精煉銅進口量增加30%，預計2024財年上半年將成長180%。在印度，大約有40%的銅被基礎設施和建築業消耗；除了推動經濟適用房和電動車之外，汽車和耐用消費品產業的成長率也都有大幅增長。街口投信表示，值得留意的是，根據中國海關的最新數據顯示，大陸11月未鍛軋銅及銅製品進口總量為55.06萬噸、較去年同期增加10.1%，這是自2021年12月以來的最高水平，顯示大陸的工業需求正在快速的增加當中。整體來看，全球對於同的需求用量有加速提升的現象，後續將有利銅價的多方走勢。

自動駕駛 電動車 中共 銅箔基板

延伸閱讀

大陸甘肅強震6.2 已知111人死亡、上百人受傷

安謀對岸營收比重 降至二成

陸查外逃經濟犯 6年逮逾5千人

綠能、電動車帶財 分批買

相關新聞

獨／麗臺攜手美超微家族 拚2024年醫療獨立...盧崑山：我們要大做

麗臺（2465）私募引進美超微集團創辦家族資金，「我們要大做！」麗臺董事長盧崑山18日興奮地說，他規劃在2.5年任期內，...

MIC：2024年 AI PC 與 AI 手機將是終端消費市場成長新動力

資策會產業情報研究所（MIC）今（19）日發布「2024年資通訊產業前景」，MIC 所長洪春暉表示，生成式AI將貫串20...

輝達 AI 加速器大單挹注 旺矽明年營運逐季衝鋒

測試介面廠旺矽（6223）持續布局人工智慧（AI）晶片市場，在明年輝達（NVIDIA）AI加速器晶片訂單將比今年大增情況...

全球工業需求回升 法人：有利銅價多方走勢

根據中國官方媒體報導，12月11日、12日召開的年度中央經濟工作會議中，中國大陸最高領導人在會議上制定了2024年的經濟...

台表科20日召開線上法說會 明年展望與海外布局受關注

上市 PCBA/SMT 廠商台表科（6278）預計20日受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會，屆時明年展望與海外布局...

睽違3年！英業達旺年會1月26日登場 傳搖滾教父伍佰助陣

代工大廠英業達（2356）宣布，今年集團年度盛事「旺年會」將在明年1月26日於南港展覽館登場，這是董事長葉力誠接任董座後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。