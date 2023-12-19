全球工業需求回升 法人：有利銅價多方走勢

根據中國官方媒體報導，12月11日、12日召開的年度中央經濟工作會議中，中國大陸最高領導人在會議上制定了2024年的經濟目標，並把明年的重點放在擴大有效需求以及刺激內需，同時穩定經濟成長、刺激就業。而大陸官方媒體也報導，大陸將加速建立房地產開發新模式，並擴大保障性住宅建設、統籌化解地方債務風險與穩定發展。此外，根據大陸央行上周公布最新數據顯示，11月大陸各銀行新增人民幣貸款達到1.09兆元，遠高於10月的7,384億元，顯示出大陸房地產投資與民眾消費信心正快速回升當中。

另外，根據路透社的報導，寶馬集團(BMWG.DE)表示，該公司已獲得上海高速道路上的3級自動駕駛測試許可證，距離允許無人駕駛汽車的應用跨近了一步。該公司在聲明中表示，在符合大陸法規的規範下，BMW將推出配備L3等級的自動駕駛汽車。而大陸汽車製造商吉利汽車旗下的高端電動汽車品牌也推出支援快速充電的磷酸鋰鐵電池。該電池技術可在15分鐘內充滿電，達到行駛里程。續航里程為500公里。市場預期自動駕駛以及磷酸鋰鐵電池的相關技術突破，將會加快電動車市場的成長與需求。

還有，根據顧問公司ICRA的報告顯示，2023財年印度精煉銅進口量增加30%，預計2024財年上半年將成長180%。在印度，大約有40%的銅被基礎設施和建築業消耗；除了推動經濟適用房和電動車之外，汽車和耐用消費品產業的成長率也都有大幅增長。街口投信表示，值得留意的是，根據中國海關的最新數據顯示，大陸11月未鍛軋銅及銅製品進口總量為55.06萬噸、較去年同期增加10.1%，這是自2021年12月以來的最高水平，顯示大陸的工業需求正在快速的增加當中。整體來看，全球對於同的需求用量有加速提升的現象，後續將有利銅價的多方走勢。

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