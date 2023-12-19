富動科搶攻電子標籤市場 估明年第2季量產

特殊尺寸及材料利基型觸控顯示器廠富動科（6813）參加全球第二大車載 TFT 面板廠天馬微電子於武漢舉辦的產品 Road Show，此次富動科展出10吋全彩電子閱讀器與電子標籤等產品，預計2024年1月啟動試產，第二季開始量產。

富動科與虹彩光電於2022年底開始合作，發展膽固醇液晶全彩電子紙顯示器商品化，由虹彩光電扮演膽固醇液晶全彩電子紙核心技術要角，富動科則專注在顯示器產品開發。近期專注於中小型尺寸（10.4英寸以下）液晶面板的天馬微電子，則放眼於膽固醇液晶電子紙市場龐大商機，亦積極參與膽固醇液晶電子紙顯示器面板量產開發。

天馬微電子為中國深圳證券交易所上市公司（股票代號：000050），主要聚焦在中小型尺寸（10.4英寸以下）液晶面板設計、製造與銷售，於2019年曾連續兩年LTPS智慧手機面板出貨量保持全球第一，目前是全球第二、中國最大的車載 TFT 面板廠，今年前三季營收已高達人民幣247億元，並已連續5年保持雙位數成長表現。

富動科表示，天馬微電子加入市場，主要看好膽固醇液晶電子紙技術在中小尺寸產品的未來發展，包括電子閱讀器、賣場貨架廣告機與電子標籤等，尤其是中國教育及出版市場，由於虹彩光電擁有1,600萬色全彩顯示技術，不受外在光源干擾，相較於傳統藍光平板顯示器更具護眼效果，預估今年中國電子書閱讀器行業市場規模將突破人民幣85億元。

看好中國膽固醇全彩液晶電子紙顯示器能夠應用在教育出版、智慧城市、商場購物甚至車載應用等各市場需求，富動科預計將於12月22日董事會通過設立大陸子公司辦事處案，用於加強市場佈局、推廣業務，深入當地，就近整合供應鏈與服務終端客戶；由於全球 ESG 潮流持續，富動科樂觀擁有高解析度、低耗電、易於更換內容、抗震動和環保節能等特色之膽固醇液晶電子紙顯示器將成為中小型尺寸電子紙顯示器之主流選擇，有助於參與廠商之營收獲利表現。

商品推薦