臻鼎捐贈教育基金會5250萬元 培育人才
PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（18）日公告董事會通過對關係人捐贈事宜，受贈對象：財團法人臻鼎教育基金會，捐贈金額：新台幣5,250萬元，捐贈原由：善盡社會責任、培育優秀人才並推廣終身學習之理念及社會教育。
另外臻鼎也公告子公司禮鼎半導體科技秦皇島有限公司公告通過資金貸與額度案，公司說明董事會通過2024年度短期資金貸與額度人民幣3億元。
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