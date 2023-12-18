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首度透露加入鴻海原因 蔣尚義：有一個制度很特別…從未見過

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海半導體策略長蔣尚義（右起）、董事長劉揚偉、EV策略長關潤，在2023年鴻海科技日合影。記者蕭君暉／攝影
鴻海半導體策略長蔣尚義（右起）、董事長劉揚偉、EV策略長關潤，在2023年鴻海科技日合影。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）臉書官網今（18）日公布鴻海人的一日系列，這次專訪的是鴻海最資深的新人-鴻海半導體策略長蔣尚義。他表示，我自己是有一個夢想，就是系統代工的這個模式，我到鴻海來就是為了這個原因，去年的今天，我以來賓的身分坐在台下觀眾席（2022年鴻海科技日活動），當時讓我印象深刻，在一個月之後我決定加入鴻海。

蔣尚義說，鴻海有一個制度很特別，就是高階主管會輪流坐到董事長的邊上來，這個制度，我覺得就是在培養公司的文化，就大家可以了解他（董事長）的想法，互相配合得更好，這個制度是我以前在其他地方都沒見過的。

他說，我在（鴻海）科技日講的系統代工模式，心中想的這個模式是就從半導體開始做起，整個技術含量全部都在鴻海裡頭，我認為在鴻海裡頭是最適合可以推動的，這是我加入鴻海的原因，就只有一個原因。

他指出，鴻海以前雖然不是一個半導體公司，它的半導體的牽涉，也是相對很少的，但是它恐怕是整個半導體供應鏈最完整的公司，其實在全世界我想不出第2個公司有這麼完整的產業鏈，我們如果從這個優勢來看，我們的切入點大概是分幾個方面，一方面是時機很好，半導體的摩爾定律已經快到底了，所以這麼好的時間切入。

他表示，第2個是我們從比較成熟的特殊製程切入，所需要的人力、物力與設備都不是那麼高，而且利潤也還不錯，第3個就是從既有優勢，整個產業鏈的通暢，拿這個優勢切入，這就是我大致想在鴻海半導體可能的一個走向。

蔣尚義強調，我喜歡到處去走走，特別去爬山、比較自然的地方，我常常去中正紀念堂、大安森林公園走，我甚至可以走到植物園，我還是儘量保持每天走接近1萬步上下，生活與工作都是要平衡的，最主要不要給自己太大的壓力，中間怎麼平衡，也是自己要拿捏。

鴻海 半導體 蔣尚義

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