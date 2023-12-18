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奇景 CES 2024秀觸控、驅動新品 主打筆電商機　

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（18）日宣布，將在明年初 CES 2024 上，發表一系列領先業界、搭載於主流LCD筆電的In-Cell整合觸控暨驅動IC（TDDI）以及搭載於高階AMOLED筆電的On-cell觸控IC。

奇景指出，在CES發表的In-cell TDDI 技術，將會用於主流LCD筆電，不僅在大尺寸、高解析度、低功耗和窄邊框的功能方面有明顯進展，而且提供精準的觸控及感知靈敏度，支援出色的主動筆手寫功能，滿足筆電流暢人機界面的需求，同時大幅提高用戶體驗和工作效率。其中的In-cell觸控功能可搭配主動筆技術，符合新世代筆記型電腦的需求。此外。

奇景表示，過去幾年In-cell TDDI已被證明成為主流技術，因為In-cell TDDI 整合了顯示和觸控功能，簡化觸控模組供應鏈，為廠商提供成本優勢。奇景在In-cell TDDI已經將應用面，從手機擴展到平板電腦和汽車，現在更進一步地應用於筆電。

奇景指出，將在 CES 2024上推出一系列業界領先的On-cell觸控IC，搭載於AMOLED面板，提供更全面的AMOLED顯示解決方案。奇景On-cell觸控IC系列，可支援剛性與柔性OLED面板，支援更精確觸控和滑順的主動手寫筆功能，將筆電顯示、觸控功能與體驗，進階到更高的水準。

觸控 筆電 2024

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