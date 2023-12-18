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因應集團資金規劃 大立光子公司匯回8.5億元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

大立光代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED、NET INTERNATIONAL TRADING LIMITED、大根(東莞)光電有限公司公告盈餘分派人民幣1.9億元，約新台幣8.5億元，主要因應集團資金規劃。

新台幣 人民幣 大立光

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