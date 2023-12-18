不只 AI PC！華碩攻電競推出 ROG漂浮麻將

華碩（2357）今（18）日受惠AI PC題材，帶動盤中股價勁揚逾半根漲停板，今日亦宣布旗下電競品牌 ROG 玩家共和國從前衛、創新、多元、大膽的品牌精神出發，推出「ROG 漂浮麻將」星際黑限定版，首度將有百年歷史的「國民桌遊」與「電玩科技」元素結合，打造地表最潮麻將，年節團聚，就該讓酷東西上桌！

華碩近期推出首台搭載最新 Intel Core Ultra系列處理器的AI筆電— ASUS Zenbook 14 OLED，1.2公斤、14.9公釐的輕薄機身蘊藏強大效能，Intel Core Ultra 處理器內建AI專用的 NPU，不但更省電，還可降低 CPU 工作負載，大幅提高AI處理能力，擴展到圖像、文字及程式生成等更多應用領域，例如：工作/學習可透過AI程式幫助內容撰寫、分析、製作精美簡報；亦可使用AI應用軟體進行圖像或影像創作，讓生產力突飛猛進。

法人看好AI PC後市動能，帶動品牌廠華碩、宏碁（2353）、代工廠仁寶（2324）今日股價強勢表態。

華碩今日除了除了受惠AI PC題材外，亦宣布推出「ROG漂浮麻將」，新品運用品牌一貫的星際黑、日蝕灰與警示紅元素，並將ROG電競筆電的透明設計再現於麻將，背面的ROG無懼之眼就像漂浮在宇宙中，相當科幻；「一筒」、「一條」牌面更藏有ROG LOGO小驚喜；搭配充滿ROG設計語彙的牌尺、紅色骰子、金屬方向環；純黑金屬收納盒質感與份量兼具，極致工藝值得收藏，絕對是節慶團聚的話題焦點！

華碩表示，即日起購買 ROG Zephyrus Duo 16 （GX650PY）或 ROG Zephyrus G14（GA402XZ）電競筆電，登錄送「ROG漂浮麻將」星際黑限定版（價值NT$6,888），限量30組！

ROG Zephyrus Duo 16 （GX650PY）雙螢幕電競筆電以16吋 Mini LED 主螢幕，配備第二觸控螢幕，實現無縫多工的流暢體驗；搭載 AMD Ryzen 9 7945HX 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡；AAS Plus 2.0獨家散熱抬升設計，增加30%氣流，盡情釋放強悍效能，征服所有3A大作與重度剪輯需求。建議售價：NT$159,999。

ROG Zephyrus G14 （GA402XZ）電競筆電，搭載 AMD Ryzen 9 7940HS 處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080顯示卡，支援 MUX 獨顯直連 GPU 強效模式，剽悍效能完整釋放！最新 ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，QHD 165Hz/3ms鮮豔流暢； 16:10螢幕視野更寬廣，沉浸感再升級。上蓋的 ROG 動態編程 LED 顯示器（AniMe Matrix）可依個人風格自訂文字、動畫，盡顯潮流態度！

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