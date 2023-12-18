台積電日本熊本廠預計明年4月投產 法人維持買進評等

台積電（2330）日本熊本新廠（JASM）社長堀田祐一在日本國際半導體展演說中，釋出台積電熊本新廠最新藍圖，預定明年4月、並自12月起出貨，月產能55K片12吋晶圓，法人機構表示，雖海外廠設置條件複雜，成本較高，但台積電會積極追求最大利潤，因此，維持買進評等。

台積電熊本新廠積極打造日本當地供應鏈及生態系統，隨原本供應商到日本設廠並加入，截至今年11月為止，已有逾120家協力廠，估算熊本新廠日本在地供應鏈比重約25%，預期2026年可提升至50%，2030年目標達60%，正依循原計畫建置產能，試產及量產進度符合預期。

台積電熊本新廠主要股東包括持股71%台積電、持股近20%的日商索尼（SONY），以及持股約10%的日本電裝（DENSO），新廠建置產能以N28／22、N16／12為主，初期多數產能為索尼代工 CMOS 影像感測器中採用的數位影像處理器（ISP），其餘則為電裝代工車用電子微控制器 MCU，電裝約可取得約每月1萬片產能。

熊本新廠目前僱用員工人數達1,700人，其中，台積電及索尼派任員工數約600人，其餘為招募進來的新員工。雖然日本近年在半導體晶圓製造表現不及台灣、南韓及中國大陸，但日本半導體設備供應鏈已經相當成熟及完整，舉凡切入曝光設備的 Nikon、以蝕刻設備和微距量

測掃描式電子顯微鏡（CD-SEM）聞名的日立先端科技等相關大廠都已經稱霸業界，加上化學液體、氣體及材料也取得一席之地，都是未來助攻台積電熊本新廠發展的重要夥伴。

法人機構指出，根據外電指出，台積電正考慮在日本熊本蓋第三座晶圓廠 Fab 23 P3，以N3製程切入，有望讓日本成為全球半導體製造重鎮，如果這項計畫得以實現，對日本是正向，有機會重返半導體製造大國。N3是目前已商業化的最先進製程技術，等到台積電日本新晶圓廠開始運轉量產，也許已落後最先進製程一到兩代。

除台積電外，日本已成功拉到美光、三星赴日投資，日本官員也正協助國內新創公司 Rapidus 在北海道興建N2晶片廠，目標2025年開始試產N2，2027年進入量產；即便 Rapidus 尚未投入量產，但已經開始著手研發N1製程，象徵 Rapidus 對推進先進製程的決心。

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