AI PC 上市售價破4萬 微星、華碩自研 AI 應用迎戰

微星2024年1月將發表AI模型「AI Artist」，用戶能在不連網下輕鬆用「文生圖、圖生文、圖生圖」熱門生成式AI。英特爾 CORE ULTRA 發表後，AI PC受消費者關注，然目前英特爾僅秀出5~6款第三方工具，「硬體先賣，軟體後出」成AI PC當今現象，品牌PC業者為提高使用體驗，自立開發AI工具，英特爾也預告百家軟體開發商將投入超過三百項AI應用。

英特爾號稱40年來第一個內建 NPU 的 CORE ULTRA 處理器正式開賣，為個人電腦運行AI演算法開啟序幕，AMD的 Ryzen 8040系列及高通驍龍X系列晶片也內建 NPU 神經網路運算單元，將緊接於2024年上半問世，AI PC戰火將起。

盤點此波AI PC現象，業者歸納有4大特點：

1、能跟隨英特爾14日新平台上市之際，同步登場的AI軟體有限，主要以視訊會議人物畫面強化、去背、眼神對焦或影片人物去背等視覺強化型AI為主。

2、因硬體規格大幅提升，多數品牌AI PC主力新品售價均超過4萬元。

3、因微軟2024年6月左右會發布整合 Copilot 的新世代 Windows，可離線使用，並在Q3末開賣，對於支援硬體要求尚未公布，目前已上市的AI PC能否支援都仍未知，但以微軟要求算力達40 TOPS 而言，目前三大處理器廠商僅一家達標。

4、由於AI PC是硬體廠商賣硬體，軟體廠商負責軟體開發，消費者照個人需求購買或下載，未來AI PC好不好用？將與消費者所持電腦規格及相容性高度相關。5.為吸引用戶有更好體驗，填補離線版AI貧乏問題，品牌PC大廠自研AI應用，搭配硬體出售，如微星就將於下月發表AI Artist 等自主研發AI引擎，讓用戶立即有感。

微星率先自主開發AI，內建PC壯大功能性

「現在是PC硬體先出來，軟體部分則是未來看消費者需求下載，明年AI軟體會陸續推出，」微星員工指出。

微星是電競與創作者筆電品牌大廠，該公司的AI PC規格頂規，根據官方發售新品資訊，售價均超過4萬元，鑑於市面裝置端運行（不必將資料上傳雲端）AI仍不多，微星也自行研發的AI工具，現在的 MSI 管理中心中內建 Smart Auto 功能，就是一款利用AI隨時偵測用戶行為做效能與耗電最佳化的工具。

2024年初，微星還將發表自行研發的AI Engine 及AI Artist 軟體，前者能在用戶工作、追劇、打電動及會議4大情境下，自動調整鍵盤背光及螢幕亮度，後者則利用演算法，用戶可以下文字指令生成圖片，或者輸入圖片歸納出摘要，或者利用圖片與文字指令，生成16張風格相近的圖片，甚至是 PSD 檔案格式，讓設計類用戶能擷取部分圖層運用。

華碩集團旗下台智雲本身擁有大型語言模型，日前也透過離線精簡版，可以提供問答與資料歸納等應用，內部正積極開發期望能裝載在華碩AI PC上提供更好體驗。

AI PC規格升級NB定價多超過4萬元

目前AI PC遇到的狀況是，AI PC硬體先開賣，消費者期待AI應用登場，但目前看得到的工具仍不多。在硬體面，業者絞盡腦汁預先規劃「未來」會派得上用場的規格，除 CPU 支援 NPU 可以跑AI運算外，雙通道16GB記憶體及512GB以上 SSD 硬碟，甚至是32GB記憶體配1TB硬碟都是主流AI PC規格。

業者透露，筆電相機品質建議 VCX 50分以上，才能有效發揮AI去背景效果，在收音方面，微星更在旗艦機Prestige 16 AI Studio 筆電內建3個麥克風，相對一般筆電只放2個麥克風，無論用戶在筆電後方或側面說話，筆電都能精準收音。

在電腦算力方面，微軟建議AI PC至少應有40TOPS 算力，根據各 CPU 業者官方資訊，高通X Elite 算力最高達45TOPS，AMD 預告 Ryzen 8040系列處理器內建 NPU 可以達39TOPS，而英特爾 CORE ULTRA 最高算力34 TOPS。

雖然高通新平台算力高，被視為是最強挑戰者，但英特爾主管指出，Arm 架構生態系豐富度仍不足，英特爾憑藉多年耕耘X86架構生態系，並不擔心 Arm 的威脅。

AI工具2024年陸續登場，硬體先行、軟體跟上

英特爾發表 CORE ULTRA 展示超過10款支援筆電，但秀出的AI工具僅5～6款，如 Studio Effect 可以讓會議去背景噪音，利用其效能提高會議去背效果，Wonder Share 可以把影片主角去背，並置換成想要背景；Adobe lightroom 則可以去照片雜訊，Rewind 更開發離線版 Superpower 個人化AI，可追溯先前你跟老闆的對話，擬一封信向長官報告討論結論。

不過，雖目前工具數屈指可數，英特爾亦預告已與超過150位開發商合作，開發個人單機版AI，後續將有超過300款AI工具可運用。同時，因開發者無法預知硬體規格（有無 NPU 或 GPU 等等），英特爾更開發 OpenVINO 軟體讓各式AI模型都能利用裝置上最佳算力運行，強化AI PC生態系。

英特爾主管預估，2025年底前將賣出1億台AI PC，「AI無所不在」（AI Everywhere）將推動新一波PC革命，然而，在硬體先行軟體隨後跟上的現象下，相容性與效能最佳化將是近兩年挑戰，消費者是否會等AI應用豐富化後再採購AI PC，也值得觀察。

戴爾認為，個人電腦市場已經連續8季度下滑，市場上預估已有3億台個人電腦使用超過4年，未來將有更多電腦「跑不動」未來的AI任務，故換機時機遲早會成熟，2024年PC業務將比今年增加3~4%。 微星或將於CES發表AI Artist模型，成為少數具AI研發能力的PC硬體品牌商。微星提供 AI PC三大CPU廠商算力比一比。 華碩子公司台智雲開發大語言模型演算法，是否未來內建筆電中備受期待。圖為華碩AI Zenbook筆電。華碩提供 業者對AI PC規格建議。

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