PCB 前三季每股獲利王健鼎 法人看好連五年賺逾一股本

PCB族群前3季財報排名顯示，健鼎（3044）前3季每股稅後純益（EPS）為8.07元，略低於去年同期之8.63元，不過今年第3季單季 EPS 為4.07元為史上最強，前3季每股獲利並居業界之冠，法人看好今年全年仍可賺逾一股本，若達成將為連續5年賺逾一股本。

統計各大廠今年前3季每股獲利。華通（2313）累計至第3季每股純益2.21元。金像電（2368）前3季每股稅後純益4.96元，毛利率優於法人預期。志超（8213）前3季則為2.74元，博智（8155）為2.64元。

另外軟板廠上下半年季節因素較顯著，臻鼎（4958）前3季每股稅後純益為2.84元，換算第3季單季獲利超越上半年總和。台郡（6269）今年前3季每股稅後純益4.49元，第3季單季獲利也超越上半年總和。

至於健鼎受惠記憶體用板復甦與伺服器、車用等業務升溫，本季營運有望持續上攻，伴隨產品組合優化效益發酵以外，2024年營運也有望跟隨 PCB 產業景氣復甦。

健鼎近年耕耘伺服器用板領域，法人看好，健鼎除了搭上傳統伺服器平台第4季升級趨勢，也有望受惠於後續AI伺服器半導體瓶頸改善後放量需求，包含 CPU 用板與交換器用板（SwitchBoard）相關應用熱度也可望延續至2024年。

健鼎先前已敲定越南投資案。健鼎先前說明，公司配合終端產品之國際大廠需求，增加東南亞生產基地，以提供產能地域多樣性選擇，爭取就近服務客戶，擬於越南增資及設立新公司，為充實子公司營運資金及因應客戶需求而擴充提升產能，現金增資越南同奈省健鼎（邉和）子公司3,000萬美元。另為因應國際客戶之產能需求，投資6,000萬美元於越南巴地頭頓省周德工業區租地設立健鼎（周德）子公司。

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