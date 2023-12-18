電視頻位戰 收視戶最輸

迪士尼集團十一個頻道今年九月起陸續退出台灣有線電視市場，引發「頻位」爭奪戰。頻道業者爭頻位，有線電視系統想省版權費卻不想降收視費，主管機關國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）傳出想乘機護航特定頻道上架。業者、主管機關盤算多，頻位空著、收視費卻不打折，消費者成為這次頻位大戰的最大受害者。

據了解，每個月迪士尼每戶收取授權費每月約廿二元，每年收取版權費約七點四億元。如今五個頻位退出，系統台自動認定省了七點四億元的成本，仍沒打算降低每月收視費。

近期凱擘、中嘉、ＴＢＣ、台數科、大豐電及各獨立系統業者紛紛送交隔年新費率給地方政府，並向ＮＣＣ送出頻道上下架變更申請。這五個頻位吸引BBC Earth、BBC Lifestyle、南韓娛樂KMTV、南韓MBC、電影平台CATCHPLAY、ＡＭＣ最愛電影、壹電視、台視等超過十個頻道爭搶。

業界人士透露，原本迪士尼頻道價值廿二元版權費，但遞補的頻道版權費降到六元至十二元之間，有線電視系統業者自動將差價放進口袋。市場更傳出，頻道業者搶五個黃金頻位，不但版權費可以降，還願多支付其他費用。系統台省了版權費、不降收視費、還賺上架費，在頻位大戰中「全方位獲利」。

凱擘指出，無法找到完全與迪士尼系列頻道匹敵的頻道，但以「量」來彌補「質」之不足；大豐電表示以同類型的頻道遞補。系統業者同聲喊冤，多年來每月收視費只降不漲，現在即使版權費省了，但是網路升級、４Ｋ機上盒定時更換等各種成本，早就增加。

頻道業者也有話說，代表有線電視頻道業的衛星廣播電視公會近期發文ＮＣＣ，要求ＮＣＣ落實規定，對於系統業者提出的異動與遞補頻道，要與原頻道「品質相當或更好」。衛星公會指出，有線電視收視費中，基本頻道業者僅分潤不到三成，迪士尼退出後系統台省下的成本既沒多分給頻道，也沒退給訂戶。

常拿保護消費者權利和產業平衡發展當理由的ＮＣＣ，則強調要以「equal or better」（同等或更好）的替代方案，扣住系統台的新節目表不放行。但據了解，近期傳出ＮＣＣ內部會議有委員直接護航特定頻道業者，要求事務官協調系統業者讓特定頻道上架，系統業者「不從」，ＮＣＣ「不審」頻道表，ＮＣＣ部分委員揚言不惜再繼續讓系統台「空頻」。

一旦空頻，明年起收視戶付一樣的錢，卻少了五個頻道。頻道業者、系統台、主管機關各自為了政治或財務利益盤算，有線電視業內人士感嘆，消費者既沒看到內容的改善、收視費用也沒下降，ＮＣＣ每次高舉的消費者權益，又再度淪為口號。

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