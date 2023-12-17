AIoT商機 電信三雄受惠 門號飆增

台積電在今年7月推出「志工假」，讓有意願做志工服務的同仁為社會貢獻一己之力能更無後顧之憂，週四時台積電慈善基金會董事長張淑芬首度透露，為了提供「志工假」，台積電必須砸下數億元的資金，「很感謝公司高層提供這樣的福利，讓更多台積電員工加入志工的行列」。

2023-12-16 08:00