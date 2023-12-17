AIoT商機 電信三雄受惠 門號飆增
4G、5G成智慧物聯網應用關鍵網路之一，電信三雄中華電信、新台灣大及新遠傳近年040物聯網門號數也快速成長，累計近300萬。
物聯網應用越來越普及，傳輸技術包含無線網路、藍牙、4G、5G等，近年電信業者也積極切入物聯網應用，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）多年前開放申請040物聯網門號，成為電信業者拓展用戶關鍵之一。
近年台灣水表、電表及瓦斯表，以及各種交通號誌、停車場、充電樁、智慧醫療、智慧能源等物聯網應用蓬勃發展，根據NCC統計2021年040物聯網總用戶約186.4萬戶，2022年約236.8萬戶，年增50.4萬戶，截至2023年10月，040物聯網門號數來到295萬戶，年增58.2萬戶。
其中，中華電信040用戶數約186萬戶，新台灣大哥大56萬戶，新遠傳53萬戶。
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