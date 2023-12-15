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英特爾18A製程 估明年Q1試產
英特爾美西時間十四日在紐約舉行「AI Everywhere」發布會，推一系列AI（人工智慧）產品組合，目的使客戶的AI解決方案，橫跨數據中心、雲、網絡、邊緣和PC，英特爾執行長基辛格首次展示英特爾Gaudi 3 AI加速器，預計明年如期上市。
此外，針對英特爾四年五個節點，基辛格再次秀出，英特爾今年底預定完成的二十A製程，而與台積電二奈米相近且提供晶圓代工服務的十八A，也將於二○二四年第一季開始進行測試片投片。
英特爾昨日同步在台舉行各項產品上市發布會，發表Intel Core Ultra、第五代Xeon伺服器處理器等；英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧說，英特爾是透過精心規畫的平台、安全的解決方案和對開放生態系統的支持，讓AI無所不在。
汪佳慧指出，英特爾預估二○二五年將會有一億台AI PC問世，二○二八年AI PC滲透率將達百分之八十。
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