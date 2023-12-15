竹科產值明年回復成長 AI仍是焦點

新竹科學園區昨日舉行四十三周年慶，隨著全球景氣逐步回溫，竹科看好明年產業景氣重回成長軌跡，並有望在二○二五年進入大爆發年；產業大老則認為，明年產業景氣雖然可望較今年好，但好轉程度有限，不過，隨著AI（人工智慧）應用大幅提升，明年AI PC、AI Phone兩個應用市場，會互相促進、一起成長。

竹科管理局局長王永壯表示，竹科去年產值締造歷史新高達四點二七兆元，其中竹科一點六兆多元，成長百分之一點六，主因受疫情間晶片需求暢旺。今年在全球經濟變數升高及庫存調整，估計產值將衰退，竹科上半年產值衰退百分之十九，但下半年重回復甦之路，預估明年將重回成長軌跡，有機會重回歷史高峰，而在台積電等各科技廠商擴產及景氣回溫下，二○二五年將是大爆發年，將再創新高。

對於明年景氣發展，產業大老看法則是稍微保守，記憶體大廠旺宏董事長吳敏求認為，明年產業景氣雖然可望較今年好，但好轉程度有限，其中，工業及車用需求穩定，醫療可望成長。

在產品應用方面，仁寶總經理翁宗斌指出，隨著AI應用大幅提升，明年AI PC、AI Phone兩個應用市場，會互相促進、一起成長。

翁宗斌昨出席台大醫院與仁寶攜手成立射頻消融治療訓練中心揭牌儀式，除說明醫療應用強調過去射頻消融治療的設備都是國外大廠的產品，仁寶近年積極投入資源在智慧醫療事業，就是希望能做到國產高階醫材的設計製造和創新，提供醫師及患者更親切、更可近的選項外，他也提到仁寶本身在科技產品的未來布局。

翁宗斌表示，AI是明年電子產業發展中重要一塊，英特爾近期推出運用生成式AI軟體的晶片Gaudi 3，讓AI晶片競爭加劇、應用也更廣，未來不只PC裡要有AI，智慧手機也會擴大導入AI，這是一大趨勢。

翁宗斌認為未來AI是PC與手機的必備功能，AI PC與AI手機兩者的應用層面不同，彼此並不會產生衝突，只是看AI的應用程度到哪裡，設備本身的算力也決定AI的能力。他對AI PC將帶動PC市場換機潮基本上抱持正面看法，「有新的應用，大家會有購買新東西的慾望」，不過換機潮的強弱程度，還是要看整體景氣的發展狀況才能評斷。

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