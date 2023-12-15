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緯創伺服器產能升級 墨國總座賴育民曝進度：3廠年初完工

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創（3231）墨西哥廠區總經理賴育民。記者吳康瑋／攝影
緯創（3231）墨西哥廠區總經理賴育民。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）墨西哥廠區總經理賴育民今（15）日指出，集團旗下主要伺服器出貨地為墨西哥，而自己25年前代表緯創前往墨西哥進行開發，從資通訊產品代工轉向聚焦伺服器，目前廠區共有兩期，為支應越來越大的訂單量，公司持續提升廠區產能，目前第三期仍持續在擴建中，不過已即將完成，預計今年底明年初完工。

賴育民今（15）日受邀由電電公會舉辦的「鏈結USMCA市場國際鏈結論壇」，分享台廠進入墨西哥市場的經營策略。針對緯創的墨西哥佈局，賴育民指出，團隊於2002年在墨西哥啟動客制化伺服器產線，並提供一系列生產包括電腦、一體機、伺服器等服務，並自2014年開始提供高端大型資料中心機櫃的訂製、組裝與測試，而伺服器主機板表面黏著產線則在2019年啟動。

緯創目前營運據點已遍及中國大陸、日本、菲律賓、美國、荷蘭、捷克、墨西哥等國家，主要事業版圖除了核心事業筆電、桌電、伺服器等，包括資訊及通訊類產品的設計及生產。針對海外擴廠則分為大陸廠、印度廠、越南廠等。

據悉，緯創目前握有輝達（NVIDIA）H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單，至於新竹的湖口廠區則製造「高毛利AI伺服器基板」以及負責系統組裝。展望未來，賴育民透露，緯創在墨西哥未來10年的發展重點，將特別著重於在地經營、及產業永續發展，隨著在墨西哥建立更完整產業生態系統，團隊希望能藉此將更多技術服務供應商吸引到華雷斯。

此外，緯創旗下3大產品11月出貨表現，皆呈逐月增長的態勢，針對明年出貨展望，緯創認為，明年首季將進入傳統淡季，旗下筆電與桌機產線的出貨量恐將有雙位數下滑，不過一般伺服器及AI伺服器表現，都維繫強勁的成長態勢，團隊也積極投入AI PC的佈局，也可望進一步帶動旗下PC產線的出貨表現，內部樂觀看待明年走勢。

緯創（3231）墨西哥廠區總經理賴育民。記者吳康瑋／攝影
緯創（3231）墨西哥廠區總經理賴育民。記者吳康瑋／攝影
緯創（3231）墨西哥廠區總經理賴育民。記者吳康瑋／攝影
緯創（3231）墨西哥廠區總經理賴育民。記者吳康瑋／攝影
緯創（3231）墨西哥廠區總經理賴育民。記者吳康瑋／攝影
緯創（3231）墨西哥廠區總經理賴育民。記者吳康瑋／攝影

伺服器 墨西哥 緯創 AI

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