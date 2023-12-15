科技顧問會議結論：半導體×AI、淨零科技為10年重點布局

行政院2023年科技顧問會議於今（15）日落幕，八位國內外產研領袖組成的科技顧問與相關部會代表歷經3日的深度交流與討論後，由首席科技顧問廖俊智就「半導體×AI」和「淨零科技」兩大主題於閉幕式進行總結報告，行政院陳建仁院長亦到場聽取相關結論與建言。

國科會主任委員吳政忠說，本屆會議聚焦的「半導體×AI」和「淨零科技」兩大議題，除影響未來我國長期科技發展，亦是各國積極布局的重點科技領域。透過國內外重量級科技顧問以國際競合觀點融合國內發展需求與挑戰，研提我國未來科技發展策略建言，將作為我國各相關部會規劃長程科技計畫的主要政策依據，在「半導體×AI」上，將落實「晶片驅動台灣產業創新方案」(簡稱「晶創台灣方案」)和「台灣AI行動計畫」，立基台灣半導體優勢，打造台灣成為引領全球半導體與AI科技創新的堅實夥伴。在「淨零科技」上，將持續推動「淨零科技方案」，打造台灣成為與世界共同邁向淨零的科技典範。

首席顧問廖俊智表示，此次會議結論在「半導體×AI」，希望達成「掌握生成式AI趨勢、立基台灣半導體優勢，引領全球半導體與AI科技的創新應用」願景，並據以訂立三大策略，包括培育下世代半導體及AI人才、加速半導體及AI應用技術發展，以及以生成式AI晶片驅動全產業創新並推動新創孵育。

在「淨零科技」，希望達成「利用知識導向之路徑規劃，使台灣成為淨零轉型典範，以促成能源使用、工業製程、生活型態及社會之轉型」願景，其中三大策略包括針對台灣特性制定2030減碳目標，發展具台灣產業潛力的淨零科技、利用台灣淨零轉型機會培養在地綠色供應鏈，以及把握AI轉型契機，加速產業淨零與數位雙轉型。

行政院政務委員兼國科會主任委員吳政忠表示，因應近年國際政經局勢的巨大變化，台灣科技研發及產業實力不僅受全球矚目，此次會議結論也強調建構跨產業生態系的橫向連結，以及跨部會的上下游協作重要性，並須強化國際連結與滿足在地需求，因此更需要密切與國際夥伴互動。

吳政忠說，透過科技顧問制度，讓科技顧問以國家戰略高度，提出科技發展布局建言，讓國際更瞭解台灣的策略作法，也讓台灣堅實的科技實力與全球夥伴關係緊密連結，共同因應全球面臨重大挑戰。

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