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台股拚「萬八」 經理人：布局主動型基金抓緊 AI 大趨勢

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
國泰台灣高股息基金績效表（單位：報酬率%） 註：同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內一般股票型 資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2023/11/30
國泰台灣高股息基金績效表（單位：報酬率%） 註：同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內一般股票型 資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2023/11/30

台股多頭再起，法人對2024年一片看旺，市場預測明年台股目標指數上看「萬八」，尤其聯準會（Fed）連三次會議維持利率不變，加上FOMC釋出鴿派論調，預期明年有望降息3碼，提振市場投資情緒。

國泰台灣高股息基金（0056）經理人梁恩溢表示，AI伺服器成長動能可望在2027年達到倍數成長，將成為半導體主要成長動能，台灣半導體供應鏈料將扮演台股領頭羊地位，建議可以逢低布局方式參與。

梁恩溢指出，電子業上下游庫存天數趨於健康，11月未完成訂單減客戶存貨數值收斂至-3.6，顯示新訂單擴張且客戶缺貨，將帶動良好的訂單循環及獲利動能，隨PC與手機已迎來復甦跡象，補庫存行情將至，電子業2024年可望受惠低基期有較大成長空間。

另外，自12月到明年1、2月將迎消費旺季、選舉行情、紅包行情等，台股上漲機率高，建議投資人選擇殖利率表現佳的台股高股息基金，參與台股長多格局，利用科技股短線大幅修正時分批布局，或定期定額長線持有。

像是國泰台灣高股息基金11月前五大持股包括台積電（2330）、新普（6121）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）等，AI概念股8月以來股價修正，經理人藉此汰弱留強，原先AI股占比達五成，9、 10月調整至2-3成，持股相較於之前更集中化，聚焦獲利貢獻度較高的AI類股。此外，隨市場修正，優質股票殖利率浮現吸引力，國泰台灣高股息基金於市場整理時逢低布局、加碼高股息股。

另外，績效表現上，國泰台灣高股息基金今年以來報酬率上漲逾51%，對想額外增加收入或零用錢的小資族、退休族來說，定期定額投入國泰高股息基金-不配息A也是一項選擇，從歷史表現來看，該基金自2020年7月起，若每月定期定額投入5,000元，三年後的投資報酬率有機會達42.34%（2020年7月-2023年11月），換言之，投資本金會從18萬元再增加7.6萬（18萬 x 42.34% =7.6萬），有望成長到25.6萬元。

國泰台灣高股息基金-不配息A定期定額投資績效表</p><!--6--><p> </p><p> 註：基金成立日期為2020/7/10，定期定額投資係以每月月底為扣款日，扣款期間為2020/07~2023/11，每月投資5,000元，投資報酬率以2023/11/30淨值計算。
國泰台灣高股息基金-不配息A定期定額投資績效表

註：基金成立日期為2020/7/10，定期定額投資係以每月月底為扣款日，扣款期間為2020/07~2023/11，每月投資5,000元，投資報酬率以2023/11/30淨值計算。

高股息 2024 台股

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