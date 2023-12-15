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「廣達國際文化大使」促進國際文化交流 增加對世界的理解

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
波蘭文化大使Alan帶領學生了解波蘭各種資源。廣達／提供
波蘭文化大使Alan帶領學生了解波蘭各種資源。廣達／提供

由於新冠疫情隔斷國與國交流，暫停三年的「廣達國際文化大使」活動，今年重新啟動，並於今（15）舉行頒獎典禮，主辦單位廣達（2382）文教基金會特邀輔仁大學外語學院共同主辦，在外籍學生陸續恢復來臺期間，共徵選來自德、日、波蘭、俄羅斯、祕魯五個國家五位學生，進入中小學校園，與師生進行深度交流。

2023廣達國際文化大使獎得主：包括最佳文化推廣獎：Olivia（德國）。最佳執行獎：Valery（秘魯）。最佳創意獎：Alan（波蘭）。最佳交流獎：Antony（德國）。最佳努力獎：田村裕奈（日本）。

廣達（2382）文教基金會執行長徐繪珈表示，舉辦國際文化交流對於促進文化理解、友誼建立、經濟增長和個人發展都具有重要的意義，這是建立一個更和諧、開放和包容的世界所必需的關鍵一步。基金會自2014年起推動「廣達國際文化大使」計畫，透過外籍學生與國中小師生雙向交流，把來自世界各地的生活、語言、自然、歷史、地理、人文、飲食等文化帶進臺灣校園，亦將臺灣在地生活、文化特色讓世界看見，激發臺灣師生發展多元共生的世界觀。

從今年10月起，五位文化大使分別到訪臺北太平國小、新北永福國小、桃園同安國小、基隆中和（1439）國小、基隆信義國中共計五所學校執行交流任務。不同於虛擬世界的接觸，師生不需出國即可面對異國文化，真實與外籍友人互動。在歷經兩個月的交流之後，學校與主辦方依每位參與的外籍生，依其特質給予不同的獎項肯定，並於今日下午於輔仁大學進行的文化交流座談中進行頒獎，波蘭駐台代表處文化組長Karolina亦出席了這場活動。

輔大外語學院劉紀雯院長強調，透過外籍學生進入小學與師生交流，在地師生自然展現的臺灣生活與文化特色，同樣提供了外籍生深入了解臺灣，不僅加強與臺灣的連結，更促使外籍生把所見所聞傳遞給他的國家親友，也讓世界認識臺灣之美。這個過程也促使外籍學生與臺灣師生不僅從本位，進而從他人觀點中瞭解自身地方文化的價值及特色，從而減少文化衝突和誤解。

來自俄羅斯的Anya首次體驗了臺灣的插秧種稻，對臺灣農業文化感到新奇，因為俄羅斯當地一年當中，至少有7個月的平均氣溫在0度以下，相較於亞熱帶的臺灣，不管是氣候或食物都有很大的不同。德國的Antony，在臺北市太平國小的晨光時間，展示了德國相關文物，學生驚喜地發現他們喜愛的健達巧克力原產地竟然是德國。另一位來自德國的文化大使Olivia，將「減塑」和「剩食」這兩個概念融入闖關活動中，向同安國小的學生分享她在德國所見到的SDGs的作法。

此外，波蘭的Alan介紹波蘭擁有許多天然資源、自然景觀，以及出沒在森林中的各式野生動物，他也透過書法深入了解臺灣文化。秘魯的Valery暢談以剪紙遊戲，創造出和雨相關圖案的經驗，日本的田村裕奈對於參與以海洋為題的學習，創作了別具海洋風格的花器。

本計畫主持人，輔大英語系教授徐慧蓮說，將臺灣與世界連結，為學生們提供難得的機會，讓他們在校園中感受到世界的多元與豐富，也感受到人與人互動的溫度，不僅有助於個人的成長，也開拓了視野。「廣達國際文化大使」計畫，不僅推動了國際文化交流，培養了年輕一代的國際視野，在跨文化溝通能力上也有積極的作用。

2023廣達文化大使。廣達／提供
2023廣達文化大使。廣達／提供

德國 廣達 俄羅斯

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