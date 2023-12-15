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英特爾推新處理器 明年估逾230款AI PC採用

中央社／ 台北15日電

英特爾（Intel）在美國舉行產品發表會，推出一系列AI產品，同時在台灣介紹新產品，展示合作夥伴推出的10台AI PC，以及25台系統和主機板。英特爾估計，2024年將有超過230款搭載Intel Core Ultra新處理器的電腦推出。

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，英特爾的使命是透過精心規劃的平台、安全的解決方案和對開放生態系統的支持，讓人工智慧（AI）無所不在。

汪佳慧說，隨著全系列新產品推出，英特爾的AI產品組合變得更加強大，並在供應鏈生態系的支持下，與合作夥伴共同發展下一代產品，一起探索AI應用的無限可能。

英特爾新推出的Core Ultra處理器，代號為MeteorLake，採用Intel 4製程技術，活動現場展示宏碁、華碩、戴爾（Dell）、神基、技嘉、聯想、LG及微星等採用Core Ultra的電腦，並有相關AI PC在美國零售通路上市，估計明年全球將有超過230款筆記型電腦和個人電腦採用Core Ultra。

英特爾還新推出第5代Xeon處理器，代號為EmeraldRapids，是專為AI應用設計，現場展示包括營邦、華擎、研華、仁寶、廣積、富士康工業互聯網、鴻佰、英業達、立端、神雲、新漢、和碩聯合、雲達、美超微、緯創及緯穎等夥伴系統和主機板產品。

英特爾指出，包括思科、戴爾、聯想及美超微等廠商，將於2024年第1季開始提供搭載新處理器的多款單插槽和雙插槽系統。

英特爾 AI 2024

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