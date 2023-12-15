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華碩 Zenbook AI 筆電 問世

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Zenbook 14 OLED具備強大的AI處理能力，可擴展到圖像、文字及程式生成等更多應用領域。華碩／提供
Zenbook 14 OLED具備強大的AI處理能力，可擴展到圖像、文字及程式生成等更多應用領域。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2357）首台搭載最新Intel Core Ultra系列處理器的AI筆電—ASUS Zenbook 14 OLED隆重登場！1.2公斤、14.9公釐的輕薄機身蘊藏強大效能，Intel Core Ultra處理器內建AI專用的NPU，不但更省電，還可降低CPU工作負載，大幅提高AI處理能力，擴展到圖像、文字及程式生成等更多應用領域，例如：工作/學習可透過AI程式幫助內容撰寫、分析、製作精美簡報；亦可使用AI應用軟體進行圖像或影像創作，讓生產力突飛猛進。

ASUS Zenbook 14 OLED通過Intel Evo認證，Intel Core Ultra處理器與 Intel Arc顯示晶片的強大效能，成就更好的AI體驗，並提供智慧管理相機背景特效、追蹤使用者臉部與眼部動作等AI應用功能。最高配備1 TB SSD儲存裝置、32 GB記憶體與WiFi 6E技術，以超高效率完成任務、搶得AI先機。75Wh大電量長效續航，USB-C Easy Charge 49分鐘即可快充至60%，隨時戰力飽滿。最高14吋16:10 120Hz 3K OLED螢幕色彩鮮豔生動、600尼特峰值亮度、DCI-P3：100% 廣色域、VESA DisplayHDR True Black 600與德國萊因 (TÜV Rheinland) 低藍光 / SGS 護眼雙認證，享受栩栩如生的視覺，並長保雙眼舒適。

極「智」美力的Zenbook 14 OLED AI筆電，機身採用堅固的全金屬設計，紳士藍、白霧銀兩款典雅配色更顯質感。創新的AI強化攝影機與雙向AI降噪，帶來優質的線上會議體驗。符合嚴格的美國MIL-STD-810H軍規級標準，兼具耐用與永續性；完整I/O連接埠提供便利的連線功能；震撼的Dolby Atmos與harman/kardon音響，聲色俱全如臨實境。選用搭載最新科技的Zenbook 14 OLED AI筆電提升工作質量，體現事半功倍、至臻完美的智慧新生活。建議售價為48,900元。

華碩首台搭載最新Intel Core Ultra系列處理器的AI筆電—ASUS Zenbook 14 OLED隆重登場。華碩／提供
華碩首台搭載最新Intel Core Ultra系列處理器的AI筆電—ASUS Zenbook 14 OLED隆重登場。華碩／提供

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