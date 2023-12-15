不只AI PC掀巨浪！仁寶總座翁宗斌：明年還有AI Phone
英特爾（Intel）周四發表新晶片、宣布數十家個人電腦（PC）製造商，將使用英特爾最新的AI晶片。對此，仁寶（2324）總經理翁宗斌今（15）日受訪指出，隨著AI應用大幅提升，明年不只有AI PC，我們還會有一塊是AI Phone，並且兩個應用市場不會是競爭關係，而是互相促進、一起成長的關係。
翁宗斌指出，明年在電子產業發展中，有一塊很重要的就是AI部分，英特爾最近推出運用生成式AI軟體的晶片Gaudi3，而以後不只是PC裡面要有AI，連手機裡面也會運用AI，這是個大趨勢，只差在搭載的AI應用程度到哪裡而已。
翁宗斌表示，這個就會跟自身所擁有的運算能力有關，因為本身的運算能力強的話，AI就能替我們簡化更多事情，像是有一些比較簡單的工作，就能交給AI來處理。此外，他認為手機跟電腦在運用AI方面不會造成競爭，因為用手機的人，還是須要手機，而pc使用者還是一樣需要pc，兩個的應用還是有些不一樣，不會造成惡性競爭。
翁宗斌強調，未來AI領域會有更多的應用，若是觀察商業競爭，當然會有彼此之間的比較，若當下景氣比較不好時，每次有業者推出一項新品時，大家就會去看那產品實際優劣，若是不錯的話，當然會有一定的競爭優勢。
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