Fed 放鴿 法人：2024年 AI 將大放異彩 科技基金看俏

美聯準會(Fed)12月13日首度明確表示急進升息的行動已經結束，FOMC看好美國經濟實現軟著陸，而非陷入衰退，受此激勵，美國股債漲聲四起。野村投信表示，資金回流再加上農曆年底前法人、集團作帳行情延續，正面看待台股的元月行情。

野村e科技基金經理人謝文雄指出，在今年發光發熱的AI題材，2024年仍將是市場注目的熱點，台股電子產業因為在供應鏈中扮演要角，台股在未來幾年將搭上AI題材，有機會迎來科技領航、產業升級的新世紀到來，是長線投資主流產業的好時機，不侷限投資人最熟悉的AI概念股，在2024年可望雨露均沾，成為邊緣AI劃時代新產品，消費終端應用百花齊放，可布局大趨勢明確且可受益於產品升級所帶來獲利率跳升的相關族群，如： AIServer、HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱、CCL/PCB等類股，傳產則以重電、綠能等相關類股為布局標的。

2024年可看到新應用的需求增加，比如，現代人想用手機傳簡訊或是連接網路，都必須透過基地台連接衛星才能做到，但因為地理及建置成本限制，諸如山區、飛機或是海上就是通訊盲點，不過最近很夯的「低軌衛星」就是解法之一，SpaceX旗下公司Starlink在10月推出的「Direct to Cell」衛星通訊服務，訊號可直接連接低軌衛星，如此便無需基地台，預計2024年提供服務，先以頻寬較低的簡訊服務為主，待衛星數量增加後就能進行通話與網路傳輸等服務。這個技術的想像空間非常大，基本上任何可連接手機的新技術都是非常大的市場，去年華為及蘋果的新手機就已首度支援衛星通訊，這是一個可預見的趨勢，未來若是再應用到自駕車、物聯網，可期待全球網路無疆界的時代就會來臨，燃起2024年台股多頭行情新契機。

展望2024年，謝文雄表示，台股12月後大盤雖然漲勢趨緩，在獲利了結賣壓過後，最近外資又回頭加碼台股，內資也順勢而為。謝文雄表示，產業及個股表現上呈現輪動、人人有機會的狀況，2024年高成長性的產業，除了AI、電力改革等長線趨勢股之外，其他落後補漲以及新科技等題材類股，舉凡低軌衛星、網通Wifi7、邊緣AI、矽光子等更受市場青睞，表現也相對亮眼。

庫存落底加上終端電子需求復甦，半導體的狀況都不會太差，只要投資掌握住趨勢，主流類股終將勝出。值此AI持續發展之際，布局與其緊密關聯的科技股有望搭上順風車，建議投資人單筆，加上定期定額投資長期投資，更能拉高整體投資勝率，可望受惠於趨勢轉變帶來可觀投資機會。

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