大陸提太陽能電池禁止進口台灣 台廠：台製電池有躉購費率加成獲偏好
針對中國大陸商務部的「對台貿易壁壘調查」結果，提及目前台灣不准中國大陸太陽能電池直接進口一事，台灣太陽能業者表示，其實台灣太陽能市場很小，應該不會是中國大陸業者想積極爭取的市場。
太陽能業者指出，目前其實已經開放第三地的太陽能電池可進口台灣，只是因為若採用台灣自己生產的電池，在躉購費率上可享受加成優惠，所以即使有第三地產品選擇，下游業者對於台製電池依然會有偏好。
如果未來中國大陸太陽能電池可直接進口台灣，業者評估，大概就是比照第三地電池的情況一樣，影響不算太大。
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