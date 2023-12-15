搭載聯發科 AI 晶片 vivo X100系列強勢登場

vivo今（15）日宣布攜手聯發科技（2454）、蔡司，推出全新vivo X100旗艦系列，搭載全台首發聯發科技最新AI 旗艦晶片-天璣9300及vivo V3專業影像晶片，更持續深化與蔡司的合作，首度將單眼級APO超級長焦鏡頭運用於手機中，大幅提升長焦拍攝體驗與效果，全新X100系列滿分旗艦將超越摘星賞月，更能捕捉天際中的夢幻懸日，成為首款「攝日旗艦手機」。

vivo X100系列共有「星跡藍」、「隕石黑」以及特殊色「煦日橙」三色，優雅皮紋視覺的「煦日橙」原無列入國際市場規劃，但因網路討論度極高，vivo台灣極力爭取最終成為首賣國際市場！vivo X100 Pro推出「星跡藍」、「隕石黑」、「煦日橙」三色，建議售價34,990元；X100則有「星跡藍」、「隕石黑」兩色，建議售價27,990元。

為歡慶「滿分旗艦」上市，vivo祭出滿分優惠，即日起至12/21於vivo 官方體驗店預購X100系列，搭配指定舊機系列舊換新最高現折7,000元。12/22預購交機當日再加碼，凡於vivo各官方體驗店購買X100系列的V粉，享交機當日排隊抽獎資格，各官方體驗店前100台消費者有機會再拿到X100手機乙支、Dyson吹風機等破萬元好禮，V粉們千萬不要錯過。

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