宏碁AI筆電亮相 搶攻生成式AI應用
電腦品牌廠宏碁14日發表AI-Ready筆記型電腦Swift Go 14，配備IntelCore Ultra處理器、Intel Arc顯示晶片及Intel AI Boost整合性神經網路處理器（NPU），可提供高效人工智慧（AI）運算性能，即日起在台灣開賣，有望帶動第4季業績表現。
宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正透過新聞稿表示，全新推出的Swift Go 14為目前市場上率先搭載Intel Core Ultra處理器的產品之一，配備高解析度螢幕及一系列協作技術，未來宏碁將推出強化生成式AI應用的更多產品。
Acer Swift Go 14最高可搭載Intel Core Ultra 7 155H處理器，獲得Intel Evo平台認證，提供即時喚醒、快速充電以及長達12.5小時的電池續航力。
在AI技術的支援下，Swift Go 14的網路攝影機在進行影音串流或視訊會議時，不僅反應更靈敏，且所需耗能更少。使用者能藉由Acer PurifiedVoice技術降低背景噪音，並透過Acer PurifiedView使畫面呈現最佳效果，包括模糊背景、自動取景及視線校正。
此外，全新Acer AlterView技術能利用AI生成的深度圖，將2D圖像轉變為具3D效果的動畫桌布，並從多個角度觀賞。
Swift Go 14內建Windows 11作業系統，透過AI助理Copilot，可以提供個人化的解答、靈感及協助，包括網頁內容摘要、撰寫電子郵件、變更電腦設定及生成圖像。
宏碁另發表Predator Triton Neo 16電競筆電，搭載Intel Core Ultra處理器以及NVIDIA GeForce RTX 40系列繪圖處理器（GPU），配備最新升級的Acer PurifiedVoice 2.0技術，結合AI降噪及波束成形解決方案，加上3D陣列設計的3個麥克風，能有效阻擋外部的聲音與雜訊。
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