德國談妥預算 補助台積不變

歷經一個月協商，德國政府十三日化解預算僵局，官員證實對台積電和英特爾的設廠補貼不變，強調全國都可從這些投資受益。

德國聯邦憲法法院十一月十五日判決，聯邦政府將抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」違憲；由於其中包含對台積電和英特爾的補貼，外界憂心德國的承諾是否跳票，讓設廠計畫出現變數。

中央社報導，德國聯合執政三黨經過一個月密集協商後，終於趕在耶誕假期前達成協議，化解預算僵局，經濟部次長卡爾納證實，對台積電和英特爾的建廠補貼不變。

台積電規畫在薩克森邦首府德勒斯登成立歐洲第一座生產基地，投資規模逾一百億歐元（約台幣三千四百億元），德國政府承諾補貼五十億歐元；英特爾打算在馬德堡投資三百億歐元，可望獲得九十九億歐元補貼。

卡爾納接受德通社訪問時強調，這些投資可確保未來的經濟實力，整個國家都可獲益。

聯邦政府確定提供設廠補貼，讓地方首長鬆一口氣，薩克森邦經濟首長杜利希表示，時間拖愈久，信任會跟著流失，他對今天聯邦政府的決定感到十分高興。杜利希強調，對薩克森邦和歐洲來說，台積電設廠可減少對亞洲和美國的依賴，具有重要的戰略意義。

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