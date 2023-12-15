快訊

總統選舉短兵相接 藍綠另闢蹊徑「到美雜誌開戰場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國談妥預算 補助台積不變

聯合報／ 國際中心／綜合報導

歷經一個月協商，德國政府十三日化解預算僵局，官員證實對台積電和英特爾的設廠補貼不變，強調全國都可從這些投資受益。

德國聯邦憲法法院十一月十五日判決，聯邦政府將抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」違憲；由於其中包含對台積電和英特爾的補貼，外界憂心德國的承諾是否跳票，讓設廠計畫出現變數。

中央社報導，德國聯合執政三黨經過一個月密集協商後，終於趕在耶誕假期前達成協議，化解預算僵局，經濟部次長卡爾納證實，對台積電和英特爾的建廠補貼不變。

台積電規畫在薩克森邦首府德勒斯登成立歐洲第一座生產基地，投資規模逾一百億歐元（約台幣三千四百億元），德國政府承諾補貼五十億歐元；英特爾打算在馬德堡投資三百億歐元，可望獲得九十九億歐元補貼。

卡爾納接受德通社訪問時強調，這些投資可確保未來的經濟實力，整個國家都可獲益。

聯邦政府確定提供設廠補貼，讓地方首長鬆一口氣，薩克森邦經濟首長杜利希表示，時間拖愈久，信任會跟著流失，他對今天聯邦政府的決定感到十分高興。杜利希強調，對薩克森邦和歐洲來說，台積電設廠可減少對亞洲和美國的依賴，具有重要的戰略意義。

台積電 德國

延伸閱讀

英特爾卡位智慧醫療 改善診斷到治療的流程

美系券商喊買英特爾 晶圓代工進展、AI PC商機是關鍵

這家公司獲補助！ 美國晶片法案「第一筆補助」金額曝光

行家必看！8檔超人氣IC股

相關新聞

台積1.4奈米 最快2027量產…檢測商閎康、汎銓成大贏家

台積電更先進的1.4奈米製程布局細節曝光。外電報導，台積電規劃2027年至2028年量產1.4奈米，並命名為「A14」，...

德國談妥預算 補助台積不變

歷經一個月協商，德國政府十三日化解預算僵局，官員證實對台積電和英特爾的設廠補貼不變，強調全國都可從這些投資受益。

遠傳、亞太15日合併 連線品質受關注

遠傳電信、亞太電信今天正式合併，新電信三雄時代正式來臨。遠亞合併首日，用戶最關注的還是連線品質是否穩定，遠傳表示，預計明...

台積1.4奈米 估2027量產

國外媒體報導，台積電近期在ＩＥＥＥ國際電子元件會議（ＩＥＤＭ）首次揭露，將繼二奈米後推出一點四奈米製程；且延續二奈米正式...

德官員證實 台積電和英特爾建廠補貼不變

德國官員證實，政府部門歷經一個月的協商後，13日化解預算僵局，對台積電和英特爾在德國設廠補貼不變，並強調全國都可從這些投...

台積電季配息3元 再度秒填息

台積電昨（14）日除息季配息3元，是季配息3元以來第二度除息，除息參考價為574元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。