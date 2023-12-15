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台積1.4奈米 估2027量產

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

國外媒體報導，台積電近期在ＩＥＥＥ國際電子元件會議（ＩＥＤＭ）首次揭露，將繼二奈米後推出一點四奈米製程；且延續二奈米正式命名Ａ20後，一點四奈米也正式命名Ａ14，預計二○二七年到二○二八年量產。

雖然台積電尚未明確揭露一點四奈米製程正式量產時程，但以目前二奈米預定二○二五年量產，是全球第一家提供二奈米製程代工服務的晶圓廠，預料一點四奈米製程，也將會是世界第一家提供最先進代工服務的晶圓廠。

值得注意的是，台積電考量二奈米、一點四奈米，為了延續設備共通使用，有效節省資本支出，內部傾向仍將延用於二奈米採用的環繞閘極 （ＧＡＡ-ＦＥＴ）的電晶體設計架構，而不是被密集討論的疊層互補式場效電晶體（ＣＦＥＴ）結構。但台積電未在ＩＥＤＭ透露Ａ14製程是否將將延用ＧＡＡ-ＦＥＴ。

台積電供應鍵分析，台積電二奈米和一點四奈米會做出設備支出最適化的考量，且因台積電未來二奈米量產，擁有其他同業欠缺的「經驗曲線」，預料在電晶體的ＰＰＡ（效能、功耗、面積），仍將會是業界領先並獲得ＡＩ加速晶片及繪圖處理器、中央處理器等高效能運算晶片廠首選製程。

不過，三星緊追台積電不放，對外宣布計畫二○二七年推出一點四奈米，讓台積電也不敢鬆懈。

至於另一勁敵英特爾，是台積電在二奈米製程後列入鎖定雷達區內；英特爾執行長基辛格稍早強調，在他上任後揭露英特爾將在四年推出五個技術節點，目前進展一切如預期。

基辛格日前來台主持英特爾創新日台北場時重申，Intel 7已進入量產階段，Intel 4現已量產準備就緒、Intel 3也會按計畫於今年底推出。他並現場展示以Intel 20A試產出的晶圓，一般預料是用於生產明年推出的Arrow Lake處理器；Intel 18A也將在明下半年進入量產。

至於未來一點四奈米生產據點，台積電宣布放棄進駐龍潭科學園區三期後，各縣市已積極爭取，包括台中、台南、嘉義及高雄縣市政府，但預料台積電將會等到選舉後評估各方提供的條件，才會拍板落腳何處。

奈米 台積電

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