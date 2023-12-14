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全球首款 美光推出搭載超過200層NAND的高效能用戶端SSD

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光宣布採用232層NAND的全新美光 3500 NVMe 固態硬碟（SSD） 正式出貨給部分電腦OEM廠。圖／美光提供
美光宣布採用232層NAND的全新美光 3500 NVMe 固態硬碟（SSD） 正式出貨給部分電腦OEM廠。圖／美光提供

美光科技今（14）日宣布採用232層NAND的全新美光 3500 NVMe 固態硬碟（SSD） 正式出貨給部分電腦OEM廠。此款 SSD可驅動商業應用、科學運算、新款遊戲和內容創作等嚴苛工作負載需求的應用，突破當前SSD的極限。美光也找了微星和ClearView 記憶體公司，為最新款SSD發聲。

美光表示，3500 SSD 採用 M.2 規格，提供高達 2TB 容量，它憑藉在同類產品中最佳的SPECwpcsm效能，包括為產品研發應用提升高達71%的效能，提供優於競品的使用者體驗。

美光副總裁暨用戶端儲存事業部總經理 Prasad Alluri 表示：「在美光，我們專注提供卓越效能的產品，以更好滿足終端用戶對效能的嚴苛需求。3500 SSD令人驚艷的規格包括在科學運算基準測試上分數大幅提升了132%，3500 SSD將強化終端用戶的下一台個人電腦或工作站，幫助提供更佳的洞察力並賦予更多的創造力。」

美光強調，儲存裝置對於遊戲、內容創作和新興用戶端 AI 體驗來說意義重大。隨著遊戲繪圖變得更豐富、所需容量越來越大，導致載入時間也越來越長，用戶端 AI 應用亟需快速資料存取以提升使用者的遊戲體驗。而美光 3500 SSD 則可直接因應這些挑戰：

微星科技筆記型電腦產品企劃副總經理彭仁坊 表示：「隨著沉浸式技術發展，快速儲存裝置在開放世界遊戲與我們電競系列新款筆記型電腦中皆扮演關鍵角色。美光 3500 SSD 透過領先的 NAND 支援實現頂尖效能，並在即將發佈的遊戲中保持此一優勢。」

ClearView Memory Research創辦人Pablo Temprano說：「美光3500 SSD可支援最新軟體，能直接將資料傳輸到 GPU。此設計徹底改變了早期支援AI應用的個人電腦 (AI-ready PC) ，優化與改善了使用者體驗。隨著用戶端 AI 的發展，我們可預見高階個人電腦的記憶體容量和平均儲存容量將大幅提升。」

美光 3500 SSD 現已出貨給部分個人電腦OEM廠商，此款產品為美光拓展了 SSD 產品組合，可滿足創作者更廣泛的需求。

美光 SSD AI

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