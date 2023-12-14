快訊

央行利率連三凍！楊金龍認了「通膨情況特殊」：2024上半年應無降息機會

美知名亞裔喜劇演員度假驚傳身亡 疑找女網友約會遭綁架撕票

imec展示高效能矽基氮化鎵 鎖定5G先進基地台及行動裝置應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

在本周舉行的2023年IEEE國際電子會議（IEDM）上，比利時微電子研究中心（imec）發表了在8吋矽晶圓上製造的氮化鋁（AlN）／氮化鎵（GaN）金屬—絕緣體—半導體（MIS）高電子遷移率電晶體（HEMT），該元件能在28GHz的操作頻率下展現高輸出功率及能源效率。藉由這些研發成果，可見imec所開發的矽基氮化鎵（GaN-on-Si）MISHEMT元件技術在性能方面成功勝過其它的氮化鎵MISHEMT元件技術，而且採用矽基板也提供業界量產一大成本優勢。

基於氮化鎵（GaN）的（MIS）HEMT在5G先進高容量無線傳輸應用正被廣泛研究，作為5G技術的下一步革命性進展。這些氮化鎵元件憑藉其優異的材料特性，在輸出功率和能源效率方面的性能優於CMOS元件及砷化鎵（GaAs）HEMT。業界正針對兩種不同的射頻（RF）應用案例進行研究：（1）把氮化鎵（MIS）HEMT用於行動裝置的功率放大器電路，操作頻率相對較低（電源電壓VDD低於10V）；（2）電源電壓VDD高於20V的基地台。針對第二種應用，GaN-on-SiC的發展潛力更大，但碳化矽（SiC）基板的成本高昂，尺寸也較小。將氮化鎵（GaN）HEMT整合在矽基板上提供了可觀的成本優勢，也利於這項技術持續擴大規模發展，但基於GaN-on-Si的（MIS）HEMT性能卻不盡理想。

imec研究員暨先進射頻研究計畫主持人Nadine Collaert解釋說：「開發這項技術的挑戰在於以高頻運作（即小訊號的截止頻率fT及最大振盪頻率 fmax），同時達到高輸出功率與夠高的能源效率（即元件的大訊號性能）。」

他表示：「這項實驗性研究所用的氮化鎵元件大多是HEMT，我們鎖定了配備氮化鋁（AlN）阻障層的矽基氮化鎵MISHEMT來作為關鍵的一步，以滿足基礎設施對高功率空乏型（d-mode）元件及行動手持裝置對低功率增強型（e-mode）元件的需求。這些氮化鎵MISHEMT具備相對鬆散的閘極寬度（100nm），在不同性能指標方面展現絕佳的性能。

具體來說，針對10V以下的低功率應用，這些元件可以達到2.2W/mm（26.8dBm）的飽和輸出功率（PSAT），並在28GHz的操作頻率下，達到55.5%的功率附加效率（PAE），顯現我們的技術勝過其它類似的HEMT或MISHEMT。這些研發成果展現了我們開發的這項技術具有潛力作為新一代5G應用的重要基礎。」

此外，針對20V以上的基地台應用，該技術在28GHz操作頻率下也展現了亮眼的大訊號性能，包含高達2.8W/mm（27.5dBm）的飽和輸出功率（PSAT）及54.8%的功率附加效率（PAE）。Nadine Collaert補充：「我們的氮化鋁（AlN）／氮化鎵（GaN）MISHEMT還是屬於空乏型（d-mode）元件。

5G 矽晶圓 半導體

延伸閱讀

華航蟬聯APEX五星級 大中華區最佳Wi-Fi獎

最牛一輪／力旺帶勁 中信35吸睛

跟進半導體業設廠 imec擬在德國設據點

創新未來領先國際／O-RAN專網節能管理加速5G競爭力

相關新聞

常下廚招待黃仁勳 張淑芬曝AI教父偏愛這一味

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳與台積電創辦人張忠謀有多年好交情，黃仁勳來台，兩人多會一起吃飯，...

台積電熊本廠開幕典禮 台積電創辦人張忠謀將不出席

台積電慈善基金會董事長張淑芬今日主持一年一度公益記者會後受訪時表示，由於台積電創辦人張忠謀上月代表總統到美國參加APEC（亞太...

恩智浦與鴻海攜手啟用聯合實驗室 加速軟體定義汽車發展

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP ）今日宣布與鴻海科技集團（2317）攜手啟用位於鴻海桃園南崁廠區的聯合實驗室...

中美拚產能！2027年台晶圓代工占比將降至41% 這業者衝擊最大

集邦科技今日發布最新研究報告指出，2023年台灣占全球晶圓代工產能約46%，其次依序為中國26%、韓國12%、美國6%、...

超微MI300問世 供應鏈表態

隨著超微推出新款ＡＩ晶片，並獲得美系ＣＳＰ採用，除了獨家代工廠台積電將受惠之外，還有連接器、測試介面、ＩＣ載板、組裝等也可持續關注。

永豐金證券產業投資論壇 2024年聚焦半導體矽光新趨勢、新能源車

掌握2024年投資趨勢，永豐金證券12月12日舉辦產業投資論壇，安排8場專題演講，並邀請11家上市櫃公司參與，共吸引近5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。