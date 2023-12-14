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永豐金證券：2024年聚焦半導體矽光新趨勢、新能源車

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券舉辦產業投資論壇，安排8場專題演講，並邀請11家上市櫃公司參與，共吸引近500位機構投資人與會，聚焦明年投資趨勢三大產業脈動，包括半導體矽光新趨勢、新能源車、及房地產走勢。

永豐金證券表示，隨著選舉行情加溫及傳統第1季作夢行情，資金在各族群中快速輪動，推升指數呈現盤堅向上的走勢，建議指數逢拉回都應站在布局方。

永豐金證券表示，美國CPI逐漸往跌破3%的路徑走，市場已開始預測明年美國降息的時間點，將一反過去二年市場資金收緊的狀況，有利於市場資金活水。此外，科技產業庫存大都已降至安全水位，等待需求重新拉動。多家半導體廠商預估景氣將會在明年中落底，屆時將有望重啟台股多頭行情。

除了留意受惠於AI趨勢的產業類股，資金也往低位階且產業開始復甦的次產業移動，像是手機、被動元件、中小型IC設計等，但中長線來看AI相關與IP類股仍會是法人關注的重點趨勢產業。

微特半導體總經理林橙寬在演講中提到，2024年新能源車市場的競爭仍將保持白熱化狀態，但類似2023年初的大規模價格戰不太可能再度上演，取而代之的是更加貼近實際產品力的新車定價，將使新能源車市面臨新一輪洗牌。零組件中，功率半導體的用量和價值增長最為明顯，作為電能轉換與電路控制的核心，在電動車中的價值量占比相較於在燃油車由21%提升至55%。為保障供應鏈的穩定性，無論是整車還是功率半導體企業都應加速佈局。

資策會顧問潘建光指出，矽光子技已發展近30年，但隨著資料中心的傳輸量與速度持續提升，以及AI技術的浪潮，矽光子試圖整合晶片成為CPO模組，以縮短電的傳輸路徑，減少傳輸耗損和訊號的延遲，藉以大幅提升電子傳輸效能。

現階段資料中心光纖傳輸是矽光子技術發展主力，未來CPO可提供低能耗、高頻寬解決方案，提升封裝難度也提高技術競爭，未來如何精進CPO的技術，將會是矽光子發展的重點。

永豐金證券表示，透過投資論壇的舉辦，期望為投資者提供前瞻的產業趨勢，掌握更精準的市場脈動與投資方向。

新能源車 半導體

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