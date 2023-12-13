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合併在即！遠傳總座井琪發出用戶信 說明網路整併三規畫

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
遠傳總經理井琪。聯合報系資料照片／記者馬瑞璿攝影
遠傳總經理井琪。聯合報系資料照片／記者馬瑞璿攝影

遠傳電信、亞太電信即將於12月15日合併，遠傳總經理井琪今（13）日發出了「致遠傳用戶信」，感謝用戶長久以來的支持，也表達新遠傳用戶將享受「加碼加價不加量」的網路升級體驗，同時，遠傳在第一階段整併亞太電信網路之後，還會額外再增設基站，讓用戶擁有更好的連線品質。

井琪指出，合併後的新遠傳將擁有「總頻寬最大」、「低頻連續頻寬最大」和「5G頻寬最大」三大優勢，堪稱台灣電信業的「頻譜三冠王」，而且遠傳每位用戶平均頻寬也增加了24%而成為電信業第一；也就是說，因為遠亞合併的頻譜綜效，用戶使用既有資費方案，就可以享受到「加碼加量不加價」的網路升級體驗。

許多網友都在擔心，遠傳、亞太電信整併的過程中，會不會影響使用體驗，井琪表示，網路整併過程中，手機服務照常，網路體驗也會隨整併過程逐步提升。

首先，從今年12月15日到明年1月底，基站整併會分區陸續完成，之後，遠傳行動網路覆蓋將增加至12500站，再加上頻譜資源整合，黃金低頻700MHz頻寬將由15MHz增加至25MHz，這些網路資源的增加，會讓不同地區的遠傳用戶，明顯感受室內、戶外連線品質明顯改善。

另外，在明年6月底之前，遠傳還會額外增加2000座700MHz基站設備，大幅提升都會區的室內涵蓋及郊區山林步道涵蓋，並於明年12月底前，建設TDD 2600MHz頻段2300座基站，讓高話務熱點區域的4G、5G用戶，有感體驗連線品質優化。

井琪表示，遠傳不僅追求網路又快又穩，也非常注重環保。基地台和機房是非常耗電的，也是遠傳碳排的主要來源，所以，遠傳網路工程團隊會以AI（人工智慧）選點優化網路，減少不必要的基站布建，也用AI根據網路使用狀況即時調整資源分配，落實節能減碳。

同時，遠傳也關切用戶的網路使用安全，所以，遠傳將會善用AI機器學習，阻擋詐騙語音、詐騙簡訊、避免用戶誤觸危險網站連結，層層把關，守護用戶的網路日常。

井琪表示，合併初期，遠傳預期會有較多的原亞太用戶需要客服和門市服務，客戶可以多多利用遠傳心生活App及超商繳費，以免客戶在遠傳門市久候，遠傳心生活App中的「智能客服—愛瑪」，也會提供24小時在線自助貼心服務，隨時協助客戶解決電信問題，完成所有需求。

遠傳電信、亞太電信即將於12月15日合併，遠傳總經理井琪今日發出了「致遠傳用戶信」。圖／擷取自遠傳官網
遠傳電信、亞太電信即將於12月15日合併，遠傳總經理井琪今日發出了「致遠傳用戶信」。圖／擷取自遠傳官網

遠傳電信 4G 亞太電信

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